عکاس آلمانی داور جشنواره «خیام» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره عکس خیام، گونتر ریله یک، عکاس طبیعت و حیات وحش اهل آلمان که داور ششمین جشنواره بین المللی عکس خیام شده است عضو هیأت داوران جشنواره های مختلف در تمامی قاره ها بوده است.

آثار وی در مجلات و روزنامه های اروپا از جمله The Guardian، UK The Times، The Sun، Daily Mirror، France GEO، BILD، AM، SONNTAG، RTL و... منتشر شده است.

وی در جشنواره های حیات وحش موفق به کسب جوایزی از جمله عکاس سال موزه تاریخ طبیعی انگلستان، عکاس حیات وحش سال اروپا، Montier en Der فرانسه، یادبود Maria Luisa اسپانیا، Montphoto اسپانیا، Asferico ایتالیا، Oasis ایتالیا، Birdlife افریفای جنوبی، Natures Best امریکا، Melvita فرانسه، لاک پشت طلایی روسیه و موسسه Smithonian امریکا شده است.

همچنین همزمان با حضور گونتر ریله یک در ایران، کارگاه آموزشی عکاسی طبیعت و حیات وحش با همکاری گروه گردشگری مارکوپولو و نمایندگی فیاپ در ایران نهم آذرماه برگزار می شود.

ششمین جشنواره عکس «خیام» اسفندماه ۱۳۹۷ با دبیری علی سامعی نماینده فیاپ در ایران و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می‌شود.