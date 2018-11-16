سهام آسیایی تحت تاثیر کاهش تنش تجاری آمریکا و چین رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، سهام اروپایی از آسیب‌هایی که با نگرانی از برگزیت دیده بود، بازگشت و سهام آسیایی تحت تاثیر امید به کاهش تنش‌های تجاری رشد کرد.

هرچند شاخص پن‌یوروپین استاکس۶۰۰، پس از دو هفته متوالی رشد، این هفته را با ضرر به پایان خواهد رساند. آشفتگی‌های مربوط به برگزیت، بودجه ایتالیا و بازار پر اضطراب نفت، این هفته به حال‌وهوای سرمایه‌گذاران آسیب رساند.

تا ساعت ۱۴:۱۹ به وقت تهران، استاکس۶۰۰ توانست ۰.۷ درصد رشد کند و داکس آلمان هم ۰.۶ درصد بالا آمد. شاخص فوتسی انگلیس که روز پنج‌شنبه پس از استعفای وزیران، به شدت سقوط کرده بود، امروز ۰.۶ درصد بهبود یافت.

از دیشب، سقوط سنگین سهام انویدیا، پس از اعلام عملکرد ضعیف این شرکت، باعث افت شدید سهام تکنولوژی در سراسر جهان شد، اما امروز جهش قابل توجه سهام شرکت مولتی‌مدیای فرانسه، ویوندی، باعث شد تا اوضاع کمی بهتر شود.

پس از این که ایالات متحده اعلام کرد ممکن است اعمال تعرفه بیشتر بر چین را متوقف کند، وال‌استریت از ضرر بازگشت و سهام آسیایی معاملات امروز خود را با قدرت آغاز کردند، اما سقوط سنگین ۱۷ درصدی سهام انویدیا، حال‌وهوای بازارها را به هم ریخت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، با کمک رسد سهام چین، روز پرتنش خود را با ۰.۳ درصد رشد به پایان رساند.

نیکی ژاپن ۰.۵۱ درصد افت کرد.

کامپوزیت شانگهای ۰.۴۱ درصد رشد کرد، کامپوزیت شن‌زن ۰.۸۴ درصد بالا آمد و در هنگ‌کنگ هم شاخص هانگ‌سنک توانست ۰.۱۲ درصد به ارزش خود بیافزایید. کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲۱ درصد بالاتر بسته شد؛ اما در بازار ارز، پس از این‌که طوفان تنش‌های سیاسی در انگلستان به وحشت از این دامن زد که انگلیس بدون قرارداد تجاری اتحادیه اروپا را ترک کند، پوند انگلیس در برابر یورو خرد شد.

پوند بزرگترین سقوط یک روزه خود در برابر یورو از اکتبر ۲۰۱۶ تا کنون را ثبت کرد و به نرخ ۸۸.۶۰ پنی در برابر هر یورو رسید. در برابر دلار هم پوند یک‌ شبه ۱.۶ درصد سقوط کرد و به نرخ برابری ۱.۲۷۹۰ رسید.

سقوط پوند استرلینگ باعث شد تا دلار در برابر سبد ارزهای مهم جهان بالا بیاید و نرخ خود را تا ۹۶.۹۹۳ بهبود ببخشد. یورو در برابر دلار اندکی تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۱۳۳۳ رسید.