بلوار امیرکیاسر بندر کیاشهر با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فدایی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه بلوار امیرکیاسر که با حضور نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آستانه اشرفیه و جمعی از مسئولان و خانواده شهدا همراه بود،اظهار کرد: اجرای این طرح شامل مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، آسفالت، بتن ریزی، رنگ‌آمیزی و توسعه روشنایی بوده و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این بود که پروژه هم‌زمان با هفته دولت و هفته وحدت به بهره‌برداری برسد.

شهردار بندر کیاشهر با اشاره به اهمیت مسیر امیرکیاسر در تردد شهروندان و مسافران ،افزود:این مسیر یکی از معابر مهم شهر به شمار می‌رود و بهسازی آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی، تسهیل رفت‌وآمد و ارتقای سیمای شهری داشته باشد.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای سیمای شهر اجرای چندین طرح عمرانی دیگر نیز در این منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

فدایی با بیان اینکه بهبود روشنایی منطقه از بخش‌های مهم این پروژه است، گفت: با همکاری اداره برق، نصب تجهیزات، فیوزها و دیگر ملزومات مورد نیاز روشنایی در حال انجام است تا شهروندان و مسافران بتوانند در ساعات شب با امنیت و آسایش بیشتری از این مسیر استفاده کنند.

وی تصریح کرد: عملیات آسفالت ریزی، بتن ریزی و اجرای دیگر طرح‌های عمرانی در محدوده امیرکیاسر همچنان ادامه دارد و شهرداری تلاش می‌کند با تکمیل این پروژه‌ها، وضعیت معابر و کیفیت خدمات شهری را در این بخش از شهر بهبود دهد.

شهردار بندر کیاشهر با اشاره به برنامه‌های شهرداری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی، ساماندهی معابر و جمع‌آوری آب‌های سطحی از اولویت‌های مدیریت شهری است.

و ی افزود: این اقدامات با جدیت دنبال می‌شود تا بخشی از نیازهای شهروندان برطرف و شرایط مناسب‌تری برای زندگی، تردد و حضور مسافران در بندر کیاشهر فراهم شود.