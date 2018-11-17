مصرف گاز طبیعی در آبان ماه سال جاری در کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری با بیان اینکه در سال گذشته ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز در بخش های مختلف مصرف شده است، گفت: از این میزان ۴۰ درصد مربوط به بخش خانگی، ۴۰ درصد نیروگاه سیکل ترکیبی و مابقی در بخش واحدهای تولیدی وصنعتی مصرف شده است.

فعله گری به شرایط جوی سال جاری که سرما زودتر از سال قبل شروع شده است اشاره کرد و افزود: در ۲۰ روز اول آبان سال جاری در حدود ۱۸۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۲۲۸ متر مکعب گاز طبیعی در بخش های مختلف خانگی، صنعتی و تجاری مصرف گردیده که در مدت مشابه سال قبل میزان مصرف ۱۴۷ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۵۶ متر مکعب بوده است که ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی گفت: در سال‌های گذشته و طبق برنامه از پیش تعیین شده اولویت شرکت گاز استان کردستان تامین مصارف بخش خانگی است و این شرکت موظف به تامین سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج تا اواخر آبانماه می باشد که خوشبختانه در سال ۹۶و ۸ ماهه اول سال جاری تامین سوخت به این نیروگاه بطور کامل انجام گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تامین سوخت مستمر و مداوم در تمامی بخش‌ها را ناشی از افزایش تولید گاز در سطح کشور و همچنین رویکرد شرکت ملی گاز ایران در بحث جایگزینی گاز به جای سایر سوخت های فسیلی است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در خصوص توسعه گازرسانی به روستاها و شهرهای استان در منطقه و سطح کشور در وضعیت مناسبی هستیم، به نوعی که ضریب نفوذ گاز استان از میانگین کشوری بالاتر است.

فعله‌گری به برنامه های آتی شرکت گاز استان کردستان در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: توسعه گازرسانی همچنان ادامه دارد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که همچون گذشته گاز به طور مستمر و مداوم و بصورت کیفی در اختیار مصرف کنندگان استان کردستان قرار بگیرد.