به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال هلند با اعلام از دست رفتن اعتماد خود به جانی اینفانتینو، خواستار انجام اصلاحات گسترده در ساختار فدراسیون بین‌المللی فوتبال شد و پیشنهاد برگزاری یک نشست بین‌المللی درباره آینده فیفا در آمستردام را مطرح کرد.

اتحادیه فوتبال هلند (KNVB) که یکی از اعضای مؤسس فیفا در سال ۱۹۰۴ محسوب می‌شود، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دیگر به رهبری جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، اعتماد ندارد و معتقد است فیفا باید از سال ۲۰۲۷ رهبری جدیدی داشته باشد.

در این بیانیه آمده است: اتحادیه فوتبال هلند دیگر به رهبری جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعتماد ندارد. ما معتقدیم فیفا از سال ۲۰۲۷ به بعد به رهبری جدید نیاز دارد.

با این حال، اتحادیه فوتبال هلند تأکید کرده است که تغییر رئیس فیفا به تنهایی کافی نیست و نحوه اداره این نهاد نیز باید دستخوش تغییر شود.

این اتحادیه اعلام کرد: یک رئیس جدید به تنهایی کافی نیست. شیوه اداره فیفا نیز باید تغییر کند.

اتحادیه فوتبال هلند همچنین یادآور شد که در آخرین انتخابات ریاست فیفا از اینفانتینو حمایت کرده بود، اما این حمایت هیچ‌گاه بدون قید و شرط نبوده است.

اتحادیه فوتبال هلند پیشنهاد کرده است یک نشست بین‌المللی درباره آینده فیفا در شهر آمستردام برگزار شود تا پیش از تعیین رئیس جدید، درباره ساختار و آینده این نهاد تصمیم‌گیری شود.

در این پیشنهاد تأکید شده است که ابتدا باید مشخص شود «چه نوع فیفایی می‌خواهیم» و پس از آن درباره رهبری جدید این سازمان تصمیم گرفته شود.

اتحادیه فوتبال هلند در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به تمرکز بیش از اندازه قدرت در اختیار رئیس فیفا و تفکیک ناکافی میان رئیس و ساختار اداری این نهاد ابراز نگرانی کرد.

اتحادیه فوتبال هلند سه اولویت اصلی را برای اصلاح ساختار فیفا تعیین کرده است.

نخست، بهبود حکمرانی از طریق ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای کنترل و توازن قدرت؛ دوم، قرار گرفتن حقوق بشر و توسعه پایدار در مرکز فرآیند تصمیم‌گیری‌های فیفا و سوم، تقویت همکاری‌های بین‌المللی.

این اتحادیه همچنین خواهان آن شده است که فیفا تا ۹۰ درصد از درآمدهای قابل توزیع خود را مجدداً در مسیر توسعه فوتبال سرمایه‌گذاری کند.

فشارها بر اینفانتینو افزایش یافته است

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اینفانتینو قرار است در ماه مارس سال آینده برای چهارمین دوره ریاست فیفا نامزد شود، اما در هفته‌های اخیر فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته است.

یکی از عوامل اصلی این فشارها، طرح جنجالی فیفا برای واگذاری بخشی از سهام فعالیت‌های تجاری این نهاد، از جمله رویدادهایی مانند جام جهانی، به سرمایه‌گذاران خصوصی بود؛ طرحی که پس از مخالفت گسترده فدراسیون‌ها و نهادهای مختلف فوتبال، از سوی فیفا کنار گذاشته شد.

در همین راستا، برخی قدرت‌های منطقه‌ای فوتبال جهان در حال بررسی امکان مطرح کردن پیشنهاد سلب اعتماد از اینفانتینو هستند.

اتحادیه فوتبال هلند با اشاره به این شرایط تأکید کرده است که اصلاحات مورد نظر این اتحادیه نباید یک برنامه اروپایی برای سایر نقاط جهان باشد.

در این بیانیه آمده است: این نباید یک برنامه اروپایی باشد که به سایر نقاط جهان تحمیل شود. ما می‌خواهیم این مسیر جدید را با همکاری ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا و کنفدراسیون‌های قاره‌ای از سراسر جهان توسعه دهیم.

این موضع‌گیری اتحادیه فوتبال هلند در حالی مطرح شده که پیش از این نیز برخی فدراسیون‌ها و نهادهای فوتبال اروپا نسبت به سیاست‌های مدیریتی اینفانتینو انتقاد کرده و خواستار تغییرات اساسی در ساختار فیفا شده‌اند.