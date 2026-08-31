خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «توافقنامه مکه؛ آیا نقشه قدرت خاورمیانه در حال تغییر است؟» روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در خبرگزاری مهر برگزار شد.



این نشست با حضور پروفسور «حسن اونال»، استاد روابط بین الملل دانشگاه آنکارا، دکتر «سید راشد عباس نقوی»، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد پاکستانی، دکتر «کامران کرمی»، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه عربستان، «محمد بیات»، پژوهشگر مسائل غرب آسیا، و «محمدرضا مرادی»، مدیر کل بین‌الملل و اخبار خارجی و جمعی از علاقمندان به این حوزه برگزار شد.



در این نشست کارشناسان ابعاد و پیامدهای توافقنامه مکه و تحولات پیش‌روی منطقه را بحث و بررسی کردند.