  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۰

رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد طی پنج ماه اخیر

رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد طی پنج ماه اخیر

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی استان در پنج ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان از رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی استان طی پنج ماهه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: از مجموع اراضی ملی رفع تصرف‌شده، ۳۶ هکتار بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ۵۶ هکتار نیز بر اساس احکام قضایی از متصرفان خلع ید و به اراضی ملی بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، از اولویت‌های این اداره‌کل است و اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان و متصرفان اراضی ملی تصریح کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و حفظ سرمایه‌های ملی استان نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین مشارکت و همراهی مردم است.

موسویان اضافه کرد: حفاظت از اراضی ملی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی عمومی برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

کد مطلب 6932685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها