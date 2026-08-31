رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد طی پنج ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان از رفع تصرف ۹۲ هکتار از اراضی ملی استان طی پنج ماهه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: از مجموع اراضی ملی رفع تصرف‌شده، ۳۶ هکتار بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ۵۶ هکتار نیز بر اساس احکام قضایی از متصرفان خلع ید و به اراضی ملی بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، از اولویت‌های این اداره‌کل است و اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان و متصرفان اراضی ملی تصریح کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و حفظ سرمایه‌های ملی استان نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین مشارکت و همراهی مردم است.

موسویان اضافه کرد: حفاظت از اراضی ملی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی عمومی برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های نسل‌های آینده به شمار می‌رود.