به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «حمله روز صفر»؛ رمانی امنیتی و عاشقانه با موضوع هک پدافند اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در خبرگزاری مهر برگزار خواهد شد.

در این مراسم سردار امیریان، رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، سردار بایرامی، رئیس مرکز اسناد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، محمدجواد کامور بخشایش، معاون علمی اندیشکده ادبیات پایداری، نویسنده و پژوهشگر و فاطمه ولی‌نژاد، نویسنده کتاب «حمله روز صفر» حضور خواهند داشت.

رمان «حمله روز صفر» در قالب داستانی امنیتی و عاشقانه، به موضوع هک پدافند اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد و تلاش دارد این موضوع را در قالب ادبیات داستانی روایت کند.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در دفتر خبرگزاری مهر واقع در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار می‌شود.