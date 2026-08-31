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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۹

آلمان خواستار تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران شد

آلمان خواستار تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران شد

صدر اعظم آلمان خواستار تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِی‌آردی گفت: قیمت بالای انرژی را نمی‌توان با یارانه از بین برد. آلمان به مقادیر زیادی انرژی با قیمت مناسب و همچنین ظرفیت‌های ذخیره‌سازی انرژی نیاز دارد. قیمت‌های بالای انرژی در حال حاضر نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه شرکت‌ها را نیز تحت فشار قرار داده است.

مرتس تأکید کرد نفت امروز ۵۰ درصد گران‌تر از یک سال پیش است. اما نمی‌توان قیمت نفت ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه را در آلمان با یارانه جبران کرد.

وی افزود: می‌توان برای پایان‌یافتن جنگ علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز تلاش کرد. بازگشایی تنگه هرمز به این معنا خواهد بود که ما بلافاصله شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای انرژی، از جمله در آلمان، خواهیم بود.

کد مطلب 6932682

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    نظرات

    • ادم IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      پاسخ
      ماهم از خدامونه جنگ تموم کنه.و محاصره تموم بشه ولی نمی‌تونیم غیرت داریم.نمیتونیم زیاده خواهی آمریکا را تحمل کنیم.ترامپ با سواستفاده از قدرتش داره برعلیه کشور ماجنایت می‌کنه.ماجنگ طلب نیستیم ولی این آمریکاست که در منطقه ما داره دزدی می‌کنه وجنایت می‌کنه.به هیچ توافق نامه ای پایبندنیست.چراعاقلان آمریکا و مردم آمریکا جلوی ترامپ را نمیگیرید.چرا جان انسانها برای شماهم نیست چرا فکر میکنیدشماقدرت برترو نژادبرترهستید.پس به کشور ماحق بدهید که جلوی شما بایستند و سرخم نکنند.

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