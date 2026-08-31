آلمان خواستار تلاش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِی‌آردی گفت: قیمت بالای انرژی را نمی‌توان با یارانه از بین برد. آلمان به مقادیر زیادی انرژی با قیمت مناسب و همچنین ظرفیت‌های ذخیره‌سازی انرژی نیاز دارد. قیمت‌های بالای انرژی در حال حاضر نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه شرکت‌ها را نیز تحت فشار قرار داده است.

مرتس تأکید کرد نفت امروز ۵۰ درصد گران‌تر از یک سال پیش است. اما نمی‌توان قیمت نفت ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه را در آلمان با یارانه جبران کرد.

وی افزود: می‌توان برای پایان‌یافتن جنگ علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز تلاش کرد. بازگشایی تنگه هرمز به این معنا خواهد بود که ما بلافاصله شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارهای انرژی، از جمله در آلمان، خواهیم بود.