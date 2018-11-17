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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

کی‌روش سکوت خود را قبل از ترک ایران می‌شکند

کی‌روش سکوت خود را قبل از ترک ایران می‌شکند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح فردا پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی فردا یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که از  ساعت ۱۱ صبح در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود، حضور خواهد یافت.

آخرین تمرین تیم ملی در تهران فردا ظهر در زمین چمن مرکز ملی فوتبال برگزار می شود. تمرین بازیکنان تیم ملی از ساعت ۱۲ آغاز می شود.

پیش از شروع تمرین و از ساعت ۱۱، کارلوس کی روش در سالن اجتماعات هتل آکادمی ملی فوتبال با حضور در کنفرانس مطبوعاتی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی تصمیم به برگزاری نشست با اصحاب رسانه گذاشته است که قرار بود وی به همراه اعضای تیم ملی فعلا سکوت داشته باشند اما به نظر می رسد حواشی به وجود امده از سوی کادرفنی تیم ملی سبب شد تا کی روش روبروی میکروفون قرار بگیرد.

کد مطلب 4460457

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