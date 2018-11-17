نگذاریم علوم سکولار در مغز جوانان دانشگاهی نفوذ پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی اسدی نسب چهارشنبه شب در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دارالقران علامه طباطبایی(ره) در قم برگزار شد، اظهار کرد: همه می دانیم قرآن کریم «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‌ء»است.

وی با بیان اینکه هر آنچه در ارتباط با سعادت و شقاوت انسان است در قرآن برای آن مطلبی وجود دارد گفت: قرآن ظرفیت نامحدودی در عرصه علوم انسانی خواهد داشت.

دبیر علمی همایش گفت: امام راحل در صحیفه نور بیان می دارد که اسلام عمیق تر از همه جا و مکتب‌ها در خصوص علوم انسانی نظر دارد چنانجه در علوم اقتصادی نظر دارد.

وی بیان کرد: نمی توانیم منتظر فاسد شدن فرزندانمان توسط غرب باشیم و بنشینیم تا در دانشگاه‌ها مغزهایی که تفکر غربی دارند جوانان ما را پرورش دهند.

حجت الاسلام اسدی نسب تصریح کرد: اگر به قرآن اعتقاد داریم باید وارد عمل شویم و نگذاریم علوم سکولار در مغز جوانان در دانشگاه ها نفوذ پیدا کند.

وی افزود: به تعبیر رهبری معظم انقلاب،علوم انسانی که اکنون رایج است متکی بر جهان بینی دیگری است، لذا مدیران بر اساس آن تربیت می شوند و همین مدیران در رأس امور قرار خواهند گرفت.

دبیر علمی همایش به ظرفیت عظیم قرآن اشاره کرد و گفت:این ظرفیت را باید کاربردی کرد و کشف نمود و برای کشف آن هم باید وارد تحلیل و بررسی و برداشت های عمیق شد.

وی عنوان کرد:تفسیر المیزان از تفاسیر ارزشمندی است که برای هر عرصه ای از علوم انسانی می تواند منبعی غنی و راهگشا باشد و این همایش بر اساس تفسیر المیزان بنا شده و می تواند در همه علوم ارزشی منبعی غنی و مناسب و مفید باشد.

حجت الاسلام اسدی نسب با بیان اینکه در تفسیر المیزان مسائل بسیاری وجود دارد که پاسخ سوالات ما در عرصه علوم انسانی است، گفت: به واسطه جهشی که در حوزه شده بسیاری از افراد مطلب و مقاله می نویسند و منتشر می کنند.

وی افزود: حدود ۱۰۰ مقاله به دبیر خانه این همایش رسیده که از این تعداد ۳۲ مقاله در ارزیابی ها پذیرفته شد و این مقالات در ۵ بخش و دو جلد منتشر گردیده که عبارت اند از: المیزان و کلیات آن، المیزان و جامع شناسی، المیزان و سیاست، المیزان و علوم اخلاقی، المیزان و علوم اقتصادی و تاریخ.