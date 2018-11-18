رویارویی قطر با تیم ملی بسکتبال ایران بدون لژیونرها

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه، از هفته آینده وارد پنجره پنجم می شود. ایران و قطر از جمله تیم هایی هستند که دیدارهای تعیین کننده ای را در این پنجره از مسابقات برگزار خواهند کرد.

استرالیا و فیلیپین حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم هستند. قطری ها هم در این پنجره به مصاف استرالیا و ژاپن می روند.

دو تیم ملی بسکتبال ایران و قطر پیش از برگزاری این دیدارهای رسمی خود، برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی برابر یکدیگر خواهند بود. دیدارهای تدارکاتی ایران و قطر طی روزهای ۲ و ۴ آذرماه در دوحه برگزار می شود.

به همین منظور تیم ملی بسکتبال از روز گذشته تمرینات خود را در تالار بسکتبال آزادی آغاز کرد. قطری ها هم چند روزی است که پیگیر تمرینات شان در دوحه هستند. کادر فنی قبرسی تیم ملی بسکتبال قطر در این مرحله از اردو روی تمرینات بدنسازی و آماده سازی اردونشینان خود کار می کنند.

۱۸ بازیکن در تمرینات تیم ملی بسکتبال قطر حضور دارند که البته قرار است از میان آنها، ۱۴ نفر برای دو دیدار مقابل ایران انتخاب شوند. البته این تمرینات و دیدارهای پیش رو بدون حضور بازیکنان لژیونر قطر انجام می شود. حتی «تری جانسون» هم به دلیل مصدومیت در تمرینات حضور ندارد.

مربیان تیم ملی بسکتبال قطر تلاش دارند از دو دیدار تدارکاتی پیش رو مقابل ایران، برای آماده سازی بیشتر بازیکنان شان استفاده کنند. آنها بعد از دو دیدار پیش بینی شده در مورد ترکیب ملی پوشان خود برای دیدار برابر استرالیا و ژاپن تصمیم گیری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی بسکتبال ایران مقابل استرالیا در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۹ آذرماه در ملبورن برگزار می شود. دیدار برابر فیلیپین هم ۱۲ آذرماه به میزبانی مانیل برگزار می شود.

دو دیدار پایانی تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی روزهای ۲ و ۵ اسفندماه مقابل ژاپن و استرالیا (دیدارهای برگشت) برگزار خواهد شد.