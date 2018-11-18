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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۱

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت ۸۶۰میلیون ریال جریمه محکوم شد

قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت ۸۶۰میلیون ریال جریمه محکوم شد

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت ۸۶۰میلیون ریال جریمه خبر داد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در محورزنجان – قزوین با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از۳۶۰پاکت انواع سیگار راکشف کردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه دوم رسیدگی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد.

احمدی بیان کرد: این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت ۸۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد

کد مطلب 4461092

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