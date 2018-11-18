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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

با حضور علاقه مندان و اهالی هنر برگزار می شود

تجلیل از دو هنرمند پیشکسوت در حوزه هنری فارس

تجلیل از دو هنرمند پیشکسوت در حوزه هنری فارس

شیراز- حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس از دو هنرمند پیشکسوت صنایع دستی تجلیل به عمل می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، سهیلا تومانی مسئول اجرایی این مراسم ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: علی تعبدی نقاش پیشکسوت کاشی هفت رنگ و محمدرسول نوربخش هنرمند پیشکسوت جواهرساز در این مراسم مورد تجلیل و تقدیر قرار می گیرند.

وی افزود: این برنامه در ادامه برنامه های پیشین و با همراهی   اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس برگزار می شود و خوشحالیم که دو برنامه قبلی مورد استقبال جامعه هنری شیراز قرار گرفته است.

مسئول اجرایی این مراسم در پایان گفت: این برنامه از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه در تالار اندیشه به نشانی انتهای بلوار رحمت پشت باغ جنت انتهای بلوار استاد فراشبندی جنب موسسه ورزشی ایثار حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4461226

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