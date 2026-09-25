به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عزیزی با اشاره به اقدامات حفاظت از عرصههای طبیعی، اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی سال جاری، یگان حفاظت با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و گشتهای مستمر، برخورد با تخلفات در عرصههای منابع طبیعی را با جدیت دنبال کرده است.
تشکیل ۱۲۴ پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی
وی افزود: در این بازه زمانی و با شناسایی گلوگاههای تخلف، ۱۲۴ فقره پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد ادامه داد: از این تعداد، ۶۵ پرونده مربوط به ماده ۵۵ در زمینه تصرف اراضی ملی، ۲۱ پرونده مربوط به ماده ۴۲ در زمینه قطع و ریشهکن کردن درختان و ۱۵ پرونده نیز مربوط به ماده ۴۴ در حوزه تخریب و دخلوتصرف در عرصههای جنگلی بوده است.
برخورد قانونی با تخریب و تصرف اراضی ملی
عزیزی بیان کرد: تخلفات شناساییشده طیف مختلفی از جرائم و تخلفات در عرصههای منابع طبیعی را شامل میشود که از جمله آنها میتوان به قطع و ریشهکن کردن درختان جنگلی، بوتهسوزی، کتزنی، آتشسوزی عمدی، حمل چوب و زغال قاچاق و تخریب و تصرف اراضی ملی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: با تخلفات شناساییشده مطابق قانون برخورد و اقدامات لازم برای صیانت از عرصههای ملی انجام شده است.
بازگشت ۵۵.۳ هکتار اراضی ملی به بیتالمال
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد از آزادسازی ۵۵.۳ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی اقدامات قانونی و پیگیریهای این یگان، این میزان از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، از تصرف متخلفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
هشدار به متخلفان عرصههای طبیعی
عزیزی با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی اظهار داشت: عرصههای ملی متعلق به عموم مردم است و هرگونه اقدام علیه منابع طبیعی و امنیت زیستی منطقه با واکنش قانونی یگان حفاظت مواجه خواهد شد.
وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا تصرف در عرصههای منابع طبیعی، مراتب را در کوتاهترین زمان به یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی و بازدارنده انجام شود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد همچنین شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ را به عنوان تلفنهای امداد جنگل و مرتع برای گزارش موارد تخلف اعلام کرد.
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