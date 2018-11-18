باگ اینستاگرام پسورد کاربرانش را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اینستاگرام متوجه یک شکاف امنیتی جدی شده که احتمالا به فاش شدن پسورد کاربران منجر شده است.

در این اواخر فیس بوک با مشکلات جدی در خصوص قابلیت View As خود روبرو و اطلاعات ۵۰ میلیون کاربر فاش شد. اکنون شکاف امنیتی اینستاگرام نیز به قابلیتی مرتبط است که به کاربران اجازه می دهد کپی از اطلاعات خود را دانلود کنند.

فیس بوک اعلام کرد کاربران اینستاگرامی که تحت تاثیر این شکاف امنیتی قرار گرفته اند، احتمالا هنگام استفاده از قابلیت مذکور، پسوردهایشان در لینک URL ارسال شده است.

به دلایلی این پسوردها در مخزن فیس بوک نیز ذخیره شده است. اما طبق بیانیه این اطلاعات از مخزن پاک شده و ابزار مذکور نیز آپدیت شده تا از اتفاقات این چنینی اجتناب شود.

البته سخنگوی شرکت اعلام کرده عده کمی از کاربران دچار این مشکل شده اند اما اگر این کاربران از یک رایانه اشتراکی استفاده کرده باشند، احتمالا اطلاعات حساب کاربری شان فاش شده است.