نشست علمی فرهنگ در ایران امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علمی «فرهنگ در ایران امروز» که روز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷، ساعت ۱۰ صبح در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود، تقی آزاد ارمکی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و نعمتالله فاضلی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) با موضوع فرهنگ در ایران امروز سخنرانی خواهند کرد.
در این برنامه همچنین از ترجمه کتابهای تحلیل فرهنگی(اثر جیم مکگوئیگان)، مدلهای فرهنگی(نوشته جووانی بناردو و ویکتور دمانک)، جامعهشناسی مصرف(اثر پیتر کوریگان)، جستارهایی در ارزشها و نگرشهای ایرانیان(اثر خیام عزیزی مهر) و جامعهشناسی بنیادگرایی(تالیف احسان حمیدیزاده) با حضور مترجمان و صاحبان آثار رونمایی خواهد شد.
همزمان با بیستوششمین دوره هفته کتاب، از کتابهای جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در نشست علمی «فرهنگ در ایران امروز» رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علمی «فرهنگ در ایران امروز» که روز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷، ساعت ۱۰ صبح در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود، تقی آزاد ارمکی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و نعمتالله فاضلی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) با موضوع فرهنگ در ایران امروز سخنرانی خواهند کرد.
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