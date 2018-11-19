اظهار امیدواری کرملین، نسبت به انتخاب نماینده روسیه در اینترپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که مسکو امیدوار است که نامزد روسیه، الکساندر پروکوپچوک، به عنوان رئیس اینترپل انتخاب شود.

پسکوف گفت: ما از کاندید شدن نماینده روسیه حمایت میکنیم و بدون شک می خواهیم او در انتخابات برنده شود.

پروکوپچوک از سال رئیس اداره مرکزی اینترپل در وزارت کشور روسیه بوده است و از سال ۲۰۱۶ نیز معاون اروپایی اتحادیه اینترپل بوده است.

منگ هونگوی رییس سابق اینترپل در ماه اکتبر پس از اینکه در چین به علت فساد دستگیر شد، استعفا داد.