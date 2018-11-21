سالانه ۳۰ میلیون نفر با ناوگان اتوبوسرانی در قزوین جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ایرانخواه سه شنبه شب در جلسه شورای شهر قزوین با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای جابه جایی زائران در اربعین حسینی اظهارداشت: استان قزوین مسئولیت مدیریت کشوری جابجایی زائران کشور را هم بر عهده داشت و در این رویداد عظیم معنوی توانستیم بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر را جابجا کنیم.

وی افزود: در ایران ۶۰۰ دستگاه اتوبوس مهیا شد و در حارج از مرزها هم ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران هماهنگ شد و با مدیریت جهادی توانستیم رضایت زائران را جلب کنیم.

ایرانخواه تصریح کرد: از استان قزوین هم ۵۰ دستگاه اتوبوس از سازمان اتوبوسرانی برای این جابجایی اعزام کردیم و در مدت ۲۰ روز در مرز مهران خدمات لازم را به زائران ارائه کردیم.

وی اظهارداشت: در رفت و برگشت بیش از سه میلیون زائر با این اتوبوسها جابجا شدند و هیچ مشکلی نداشتیم.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: با تامین ۱۳۰۰ از رانندگان و نیروهای خدماتی از سراسر کشور و۱۳۰ نفر راننده و ۳۰ نفر مکانیک از استان قزوین توانستیم مدیریت این کار بزرگ را بخوبی انجام دهیم.

وی گفت:دراین کار بزرگ درشرایط عادی شاید اگر ۷۰ درصد ناوگان اتوبوس رانی کشور بسیج می شد قادر به این خدمات نبودیم اما با استعانت از سالار شهیدان و ائمه معصومین (ع) توانستیم با همراهی شورا و شهردار این خدمت را انجام دهیم.

بازسازی ۵۰ اتوبوس فرسوده در قزوین

ایرانخواه در خصوص بازسازی و نوسازی اتوبوسها هم گفت: در سال قبل برای خرید هر دستگاه اتوبوس درون شهری حدود ۵۷۰ میلیون تومان پرداخت می کردیم که با افزایش قیمتها در حال حاضر برای هر اتوبوس باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر در ۹۰ شهر کشور سازمان اتوبوسرانی فعالیت می کند اما فقط در ۷ شهر مجوز خرید اتوبوس جدید صادر شد و در این راستا توانستیم تعداد ۸۰ دستگاه اتوبوس فرسوده را با نو جایگزین کنیم.

ایرانخواه یادآورشد: تلاش می کنیم تا پایان امسال دیگر هیچ اتوبوس با عمر بیش از ۱۲ سال نداشته باشیم و تعداد ۹ دستگاه اتوبوس فرسوده هم امسال نوسازی می شود.

وی گفت: ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده و ۵۰ دستگاه هم بازسازی شده و سال آینده همه اتوبوسها کولردار می شوند.

ایرانخواه اضافه کرد:سالانه ۱۰ دستگاه اتوبوس باید خریداری شود که باپیگیری انجام شده و کمک دولت خرید اتوبوس های ۹۰۰ میلیون تومانی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: هزینه نوسازی هر دستگاه اتوبوس بین شهری حدود ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است که با مساعدت شورای شهر و شهردار قزوین امیدواریم اعتبار لازم تامین شود تا نوسازی اتوبوسها تکمیل شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در ادامه گفت: تا پایان امسال ۳۶ ایستگاه اتوبوس نوسازی می شود و مابقی سال آینده در برنامه خواهد بود.

سالانه ۳۰ میلیون نفر مسافر در داخل شهر قزوین جابجا می شوند

وی بیان کرد: ۵۰ دستگاه اتوبوس نو در مسیرهای شلوغ از جمله آزادی تا پونک با یک میلیون و۷۰۰ هزار جابجایی، دوراهی همدان تا ولیعصر با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تردد، دانشگاه بین الملل تا میدان آزادی با دو میلیون نفر در ماه بین ۴ خط استفاده می شود.

ایرانخواه گفت: سالانه ۳۰ میلیون مسافر با ۲۲۰ دستگاه اتوبوس درون شهری در قزوین جابجا می شود و میانگین حضور اتوبوسها بین ۵ تا ۷ دقیقه است.

وی افزود: کرایه تمام شده برای هر نفر برای جابجایی با اتوبوس ۲۱۰۰ تومان است که ۱۷۰۰ تومان توسط شهرداری تامین شده و ۴۲۰ تومان از شهروندان دریافت می شود.

ایرانخواه تصریح کرد: در مسیر چهار راه ۲۲ بهمن تا ولیعصر ۹ اتوبوس کار می کند و روزی مجموعا ۲۰ هزار نفر جابجا می شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از نصب اینترنت رایگان در اتوبوسهای جدید هم خبرداد و اظهارداشت: ۵۰ اتوبوس جدید به اینترنت رایگان مجهز شده و در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در هر خط دو اتوبوس به واحد سیار کتاب مجهز خواهد شد.

وی بیان کرد: ۴۶ ایستگاه جدید اتوبوس هم آماده استقرار در مناطق مختلف شهر است و بزودی عملیات نصب آنها آغاز می شود.

ایرانخواه در خصوص ضرورت فرهنگ سازی و آموزش هم گفت:برای جبران عقب ماندگی در این زمینه واحد آموزش سازمان اتوبوسرانی راه اندازی خواهد شد تا بتوانیم در داخل اتوبوس کارهای تبلیغی، ترویجی و آموزشی انجام دهیم.

وی گفت: استفاده از اتوبوسهای درون شهری در قزوین برای جانبازان و معلولان رایگان است.

ایرانخواه در خصوص راه اندازی خط اتوبوسرانی برای نواحی منفصل شهری هم در صورت حمایت شورای شهر اعلام آمادگی کرد.

در ادامه از همکاران اتوبوسرانی قزوین که در جابجایی زائران اربعین تلاش کرده بودند قدردانی شد.