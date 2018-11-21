قاتل خاموش در چرداول ۲ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته دو جوان از اهالی یکی از روستاهای تابعه هلیلان که برای تفرج به منطقه تنگه قیر روستای شاران مراجعه و ضمن برپائی چادر اقدام به روشن کردن آتش چوب در داخل چادر کرده بودند.

وی افزود: این دو جوان که در داخل چادر به قصد استراحت،کلیه ورودی های چادر را مسدود کرده بودند به علت کمبود اکسیژن و انتشار گاز ناشی از ایجاد آتش، متاسفانه فوت کردند.

سرهنگ زارعی در خاتمه از شهروندان خواست با توجه به شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی در زمان استفاده از هرنوع وسیله گرمایشی کلیه جوانب احتیاطی را رعایت کنند.