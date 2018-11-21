برنامه تیم ملی بسکتبال تا زمان دیدار برابر استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین، ۹ آذرماه در ملبورن و مقابل تیم ملی استرالیا برگزار می شود.

برای آماده سازی بیشتر برگزاری این دیدارِ تعیین کننده، ملی پوشان بسکتبال کشورمان بامداد امروز چهارشنبه عازم دوحه شدند تا ضمن پیگیری تمرینات خود، برگزار کننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی قطر هم باشند.

روزبه ارغوان، محمد ترابی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، محمد جمشیدی، آرن داودی، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، امیر صدیقی، رسول مظفری، میثم میرزایی و بهنام یخچالی ۱۲ بازیکنی هستند که ترکیب تیم ملی بسکتبال را در پنجره پنجم مسابقات انتخابی جام جهانی تشکیل می دهند. این ترکیب به طور کامل و در کنار اعضای کادر فنی از جمله مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی راهی دوحه شده است.

دو دیدار پیش بینی شده میان تیم های ملی بسکتبال ایران و قطر، در روزهای ۲ و ۴ آذرماه برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران بعد از انجام این دو دیدار، دوشنبه آینده از دوحه عازم ملبورن می شود تا برای انجام نهمین دیدار خود در انتخابی جام جهانی آماده شود.

طبق برنامه پیش بینی شده، بازیکنان و مربیان تیم ملی بسکتبال سه شنبه هفته آینده وارد ملبورن می شوند و از چهارشنبه تمریناتشان را آغاز می کنند. صبح روز چهارشنبه به تمرین با وزنه و عصر همان روز به تمرین بسکتبال اختصاص دارد. مشابه این برنامه تمرینی برای روز پنجشنبه هم اجرا می شود.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و قطر در استادیوم مارگارت کورت شهر ملبورن برگزار می شود. آخرین جلسه تمرینی ملی پوشان بسکتبال ایران پیش از انجام این دیدار، صبح روز جمعه و در همین سالن برگزار خواهد شد.

دیدار ۹ آذرماه تیم ملی بسکتبال ایران مقابل استرالیا، دیدار رفت دو تیم در رقابت های انتخابی جام جهانی به حساب می آید. بعد از انجام این دیدار، ملی پوشان کشورمان راهی مانیل می شوند تا ۱۲ آذرماه دیدار برگشت مقابل فیلیپین را برگزار کنند. آنها در دیدار رفت که در تالار آزادی تهران برگزار شد صاحب برتری شدند.

تیم ملی بسکتبال تا به امروز ۸ دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی را برگزار کرده و طی آن موفق به کسب ۶ پیروزی شده است. ضمن اینکه نتیجه دو دیدار برابر عراق و ژاپن را هم واگذار کرده است.

دو دیدار پایانی تیم ملی بسکتبال در رقابت های انتخابی جام جهانی اسفندماه و در چارچوب پنجره ششم برگزار می شود. بر این اساس ملی پوشان کشورمان دوم اسفندماه به مصاف ژاپن می روند و ۵ اسفندماه نیز در تهران میزبان استرالیا خواهند بود.