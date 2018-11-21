همایش کویر نوردی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: همایش کویر نوردی به همت هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و با حمایت دستگاه های ذیربط از جمله محیط زیست در تاریخ ۲ لغایت ۴ آذر ماه سال جاری در بیابان لوت روستای «گراغه» منطقه «نصرت آباد» برگزار می شود.

وی افزود: این همایش چهارمین همایش کویرنوردی در استان سیستان و بلوچستان است که با استقبال خوبی برای ثبت نام و اعلام آمادگی از سوی ورزش دوستان و حافظان طبیعت با شعار حفاظت از تنوع زیستی کویر در همان روزهای آغازین رو برو شده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: کویر یکی از جاذبه های بسیار زیبای خدادادی دراستان است که جزء محبوب ترین و خاص ترین جاذبه های طبیعت گردی و گردشگری، چه برای گردشگران داخلی و چه برای مسافران خارجی است و مستعد جذب سالانه هزاران نفر به مناطق کویری ایران است.