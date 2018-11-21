  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

همایش کویر نوردی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

همایش کویر نوردی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان - مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: همایش کویر نوردی به همت هیئت کوهنوردی و با حمایت محیط زیست استان در روستای «گراغه» منطقه «نصرت آباد» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: همایش کویر نوردی به همت هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و با حمایت دستگاه های ذیربط از جمله محیط زیست در تاریخ ۲ لغایت ۴ آذر ماه سال جاری در بیابان لوت روستای «گراغه» منطقه «نصرت آباد» برگزار می شود.

وی افزود: این همایش چهارمین همایش کویرنوردی در استان سیستان و بلوچستان است که با استقبال خوبی برای ثبت نام و اعلام آمادگی از سوی ورزش دوستان و حافظان طبیعت با شعار حفاظت از تنوع زیستی کویر در همان روزهای آغازین رو برو شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: کویر یکی از جاذبه های بسیار زیبای خدادادی دراستان است که جزء محبوب ترین و خاص ترین جاذبه های طبیعت گردی و گردشگری، چه برای گردشگران داخلی و چه برای مسافران خارجی است و مستعد جذب سالانه هزاران نفر به مناطق کویری ایران است.

کد خبر 4464577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها