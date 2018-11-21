ملت ایران در برابر اهداف شوم دشمنان انقلاب اسلامی هوشیار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابابکر بلوچ پیش از ظهر امروز در نشست مودت بین علما، مولوی ها و سران طوایف بخش زرآباد که به مناسبت هفته وحدت و هفته بسیج با موضوع دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دشمنانان اسلام در پشت مرزها همواره سعی دارند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند که با وحدت یکپارچه مردم هرگز به اهداف شوم خودشان نخواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه رهنمودها و توصیه های مقام معظم رهبری باعث وحدت در ایران اسلامی شده است، ادامه داد: اگر به وضعیت کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم می بینیم که این کشورها در اوج ناامنی قرار دارند و مهمترین دلیل آن عدم وجود وحدت در این کشورها است.



سرپرست فرمانداری کنارک در بخش دیگری از سخنانش گفت: بخش زرآباد در حوزه گردشگری از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است.



امام جمعه اهل سنت شهر زرآباد نیز در این مراسم با تبریک هفته وحدت و بسیج،ا ظهار داشت: وحدت در ایران اسلامی مثال زدنی است و در هیچ جای دنیا و هیچ کشوری چنین وحدتی وجود ندارد.

مولوی عبدالملک مهروزهی، افزود: باید با وحدت عملی برنامه های شوم دشمنانان انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.



وی تصریح کرد: بسیج پس از جنگ تحمیلی در کارهای عمرانی به ویژه ساخت مدارس، خانه های مددجویی و جاده پیش قدم بوده است.



وی افزود: استکبار جهانی در تلاش است تا بین مردم و مسئولین تفرقه اندازی کنند.



امام جمعه شهرستان کنارک نیز در این مراسم اظهار داشت: طی سال‌های اخیر بارها رهبر معظم انقلاب امت اسلامی را از تهدیدی خطرناک به نام شیعه انگلیسی و سنی امریکایی برحذر داشته‌ اند.



حجت الاسلام نعیم بامری ادامه داد: بسیج پس از انقلاب اسلامی بزرگترین طرح های سازندگی را در کشور و به ویژه استان سیستان و بلوچستان اجرا کرده است.



وی تصریح کرد: با وجود فشارهای زیاد از سوی دشمنانان، بسیج همچنان در عرصه سازندگی حضوری فعال دارد.