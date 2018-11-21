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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برگزار می شود

جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد برگزار می شود

شانزدهمین دوره جشنواره کتاب های آموزشی رشد، ۱۲ آذر ۹۷ در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: جشنواره کتاب رشد به منظور معرفی بهترین کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف یاددهی-یادگیری طراحی شد و اساساً در گذر زمان قرار شد به همه نیازها، حتی نیازهای مطرح در بخش فوق برنامه یا غنی‌سازی برنامه مطالعاتی بچه‌ها در حوزه کتاب پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در یک برهه زمانی، چون بازار کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رونق گرفته بود، فلسفه وجودی این‌ جشنواره این بود که بیشتر به آن‌ها بپردازد و همین کار را انجام داد؛ اما با گذشت زمان و تهیه اسناد تحولی در فضای تعلیم و تربیت، این ضرورت شکل و شمایل جدیدتری به خود گرفت.

ناصری اضافه کرد: دبیرخانه جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد- در طرح سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی- یک دبیرخانه دائمی و مستمر است و به دلیل گستردگی کار آن در حال حاضر با بیش از ۱۰۰۰ ناشر به طور دائم در حال همکاری هستند.

وی در خصوص منع ورود کتاب‌های کمک‌درسی به مدارس ابتدایی گفت: رویکرد منع ورود کتاب‌های کمک درسی به دبستان، یکی از شجاعانه‌ترین اقدامات دو دهه اخیر در آموزش و پرورش بوده است. صرف نظر از تمامی مزایای احتمالی در مورد برخی از کتاب‌های استاندارد در دبستان، به جهت مضراتی که این نفوذ و تجارت که در این بخش شکل گرفته بود در پی داشت، به نظر من کاری شجاعانه و مقتدرانه بود که دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قطعاً حامی این سیاست است. بعد از اعلام عمومی این رویکرد توسط وزیر آموزش و پرورش و معاونین وزارتخانه، اولین کاری که ما انجام دادیم، اعلام رسمی عدم پذیرش کتاب‌های کمک درسی ابتدایی در سایت سازمان و فرایند بررسی این‌گونه کتاب‌ها بود.

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی افزود: ورود این گونه کتاب‌های درسی به دبستان باعث تداخل در امر تعلیم و تربیت شده - و علی‌رغم آنکه ظاهراً در حمایت از فعالیت‌های معلم بود- عرصه را برای فعالیت‌های تربیتی و کارهای اثرگذار معلمان تنگ کرده بود.
 
نخستین دوره جشنواره کتاب رشد در سال ۱۳۷۹ برگزار شد و اکنون پس از گذشت ۱۸ سال از این آغاز هدفمند، شانزدهمین دوره این جشنواره روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4464960

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