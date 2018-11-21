به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: جشنواره کتاب رشد به منظور معرفی بهترین کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف یاددهی-یادگیری طراحی شد و اساساً در گذر زمان قرار شد به همه نیازها، حتی نیازهای مطرح در بخش فوق برنامه یا غنی‌سازی برنامه مطالعاتی بچه‌ها در حوزه کتاب پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در یک برهه زمانی، چون بازار کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی رونق گرفته بود، فلسفه وجودی این‌ جشنواره این بود که بیشتر به آن‌ها بپردازد و همین کار را انجام داد؛ اما با گذشت زمان و تهیه اسناد تحولی در فضای تعلیم و تربیت، این ضرورت شکل و شمایل جدیدتری به خود گرفت.

ناصری اضافه کرد: دبیرخانه جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد- در طرح سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی- یک دبیرخانه دائمی و مستمر است و به دلیل گستردگی کار آن در حال حاضر با بیش از ۱۰۰۰ ناشر به طور دائم در حال همکاری هستند.

وی در خصوص منع ورود کتاب‌های کمک‌درسی به مدارس ابتدایی گفت: رویکرد منع ورود کتاب‌های کمک درسی به دبستان، یکی از شجاعانه‌ترین اقدامات دو دهه اخیر در آموزش و پرورش بوده است. صرف نظر از تمامی مزایای احتمالی در مورد برخی از کتاب‌های استاندارد در دبستان، به جهت مضراتی که این نفوذ و تجارت که در این بخش شکل گرفته بود در پی داشت، به نظر من کاری شجاعانه و مقتدرانه بود که دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قطعاً حامی این سیاست است. بعد از اعلام عمومی این رویکرد توسط وزیر آموزش و پرورش و معاونین وزارتخانه، اولین کاری که ما انجام دادیم، اعلام رسمی عدم پذیرش کتاب‌های کمک درسی ابتدایی در سایت سازمان و فرایند بررسی این‌گونه کتاب‌ها بود.

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی افزود: ورود این گونه کتاب‌های درسی به دبستان باعث تداخل در امر تعلیم و تربیت شده - و علی‌رغم آنکه ظاهراً در حمایت از فعالیت‌های معلم بود- عرصه را برای فعالیت‌های تربیتی و کارهای اثرگذار معلمان تنگ کرده بود.



نخستین دوره جشنواره کتاب رشد در سال ۱۳۷۹ برگزار شد و اکنون پس از گذشت ۱۸ سال از این آغاز هدفمند، شانزدهمین دوره این جشنواره روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.