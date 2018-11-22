به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای مجمع کتابخانه‌های حوزوی و دانشگاهی استان قم، با اشاره به اهمیت کتاب و کسب دانش در اسلام بیان داشت: دین ما با کتاب آغاز شده است، اما همین دین به ما گفته مطالعه کتاب و عالم شدن قدم اول است و ماندن در قدم اول چیزی جز خسارت نیست، انسان نباید به مطالعه و جمع آوری کتب دیگران اکتفا کند بلکه باید در گام بعدی، خود نویسنده و تولید کننده علم شود.

وی ادامه داد: اساس کار باید این باشد که به دلالی علم بسنده نکنیم، بلکه خود تولید کننده علم شویم؛ الان اگر خروجی حوزه علمیه نجف را از ما بگیرند دست ما خالی خواهد بود، از کتب اربعه تا رسائل و مکاسب را آنها نوشتند و ما نتوانسته ایم در این مدت محققینی تربیت کنیم که آثاری را در آن سطح تولید کنند.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شخصی در محضر پیامبر عرض کرد یا رسول الله! محضر شما محضر علم است اما وقتی از محضر شما مرخص می‌شویم این فیض از ما قطع می‌شود، حضرت فرمود این مطالب را یادداشت کن و نکته بردار تا همواره آنها را در اختیار داشته باشی، لذا باید سعی کنیم از همان اول به نویسندگی و نوشتن عادت کنیم و یاد بگیریم که هر نکته علمی را که از اساتید و آثار علمی آموختیم به رشته تحریر درآوریم تا ماندگار شوند.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در پرورش محققین و علما اظهار داشت: قسمت بیشتر عمر علما در کتابخانه‌ها می‌گذشت، و اکنون نیز باید تمام امکانات تحقیق و پژوهشی به نحوی در کتابخانه‌ها فراهم باشد که محققین بتوانند به راحتی به منابع اصلی مراجعه کنند و تحقیق و پژوهش خود را پیش ببرند.

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که کتابخانه‌ها ذخیره و سرمایه‌های ملی کشور هستند، اذعان داشت: دشمنان در گذشته تنها نفت و گاز ما را به غارت نبردند بلکه بسیاری از کتب و نسخ خطی ما نیز توسط آنها به غارت رفت، اکنون این وظیفه کتابخانه‌های تخصصی کشور است که میراث فرهنگی کشور را حفظ کنند.