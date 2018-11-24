به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر و کُر بزرگ «بل کانتو» به رهبری نیما پناهی‌ها ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۲۳ آذر ماه تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «اپرای ایتالیایی» در تالار وحدت به صحنه می‌برد. در این کنسرت رپرتواری متفاوت از اپراهای جوزپه وردی توسط ارکستر «بل کانتو» به مخاطبان ارائه خواهد شد.

دست اندرکاران ارکستر و کُر بزرگ «بل کانتو» که چندی پیش جشن هفتمین سال تشکیل خود را برگزار کردند، در اطلاعیه‌ای توضیح داده‌اند: با احترام فراوان برای مخاطبات خاص و عزیز بل کانتو، که برای گوش و چشم خود ارزش بسیار قائل هستند علی‌رغم شرایط اقتصادی فعلی نرخ بلیت‌های کنسرت‌های بل کانتو هیچ‌گونه افزایش قیمت نخواهد داشت.

کسری فریدی نوازنده پیانو، آرش اسدنژاد کنسرت مایستر، آناهیتا حسین‌زاده سوپرانو کلوراتورا، بتینا هووسپیان متسو سوپرانو دراماتیک، شایان حاصلی نوازنده فلوت، نازنین احمدزاده نوازنده ابوا، عرفان فرشی‌زاده نوازنده تیمپانی، آرمین قضاتی نوازنده ویولن دوم، دانیال جورابچی نوازنده ویولا، ارسلان علیزاده نوازنده ویولنسل،‌ هادی اسماعیلی نوازنده کنترباس گروه نوازندگان کنسرت پیش روی ارکستر «بل کانتو» را تشکیل می‌دهند.

طی سال‌های اخیر آثار بسیاری از اپراهای ایتالیایی توسط ارکستر بل کانتو روی صحنه اجرا شده که در میان آنها آثار آهنگساز برجسته جوزپه وردی سهم بیشتری داشته است. این در حالی است که اپراهایی چون «نابوکو»، «لا تراویاتا»، «دون کارلو» و «ارنانی و ریگولتو» در اجراهای قبلی «بل کانتو» تاثیر گذار بوده و با استقبال مخاطبان مواجه شدند.