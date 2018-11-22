دو کتاب شهدای روحانی خراسان جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه همزمان با اجلاسیه شهدای روحانیون و طلاب خراسان جنوبی دو کتاب شهدای روحانی شامل " کتاب جامع شهدای روحانی استان" و "عمامه های خونین" رونمایی شد.

استاد حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به نقش علما در دوران غیبت امام عصر ( عج) بیان کرد: علما باید مردم را به سوی خدا و حضرت مهدی( عج) دعوت کنند.

حجت الاسلام نجم الدین طبسی با بیان اینکه علما نجات دهنده جامعه و نگهدارنده مذهب هستند، گفت: علی رغم تبلیغات دشمن، هزاران سال از غیبت امام عصر می گذرد، اما تشیع می درخشد.

وی با بیان اینکه تبلیغات و سیاه نمایی های دشمن شدید است، افزود: شبکه های ماهواره ای که از انگلیس، ال سعود و امریکا تامین می شود به دنبال انحراف جوانان انقلابی هستند.

وی بیان کرد: اگر بصیرت افزایی و فعالیت های روحانیون نبود، جامعه در برابر تبلیغات سوء نابود می شد.

حجت الاسلام طبسی علما را سکان دار جامعه و قلوب شیعه دانست و گفت: علما و روحانیون تشیع، مذهب، دین و ایران را در برابر جبهه ابلیس حفظ می کنند.

وی با بیان اینکه آل یهود ۷۵ میلیارد دلار هزینه کردند تا جلو مکتب اسلام را بگیرند، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون با استفاده از بصیرت افزایی علما، تمام برنامه های دشمن با شکست رو به رو می شود.

وی با اشاره به جنایت های داعش، بیان کرد: شهدای زیادی برای مقابله با داعش دادیم اما بینی اش را به خاک مالیدیم و به ذلت کشاندیم.

وی با بیان اینکه سند جامعه ما، مهدی( عج) است، بیان کرد: ایران با داشتن پشتوانه ای و رهبری فرزانه همواره تیر دشمن را به سنگ زده است.