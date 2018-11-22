ابزارهای ماندگاری و استمرار مکتب اسلام/ روحانیت پناهگاه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم عمامه گذاری طلاب لرستان با اشاره به اینکه تبریک می گوییم به طلاب عزیز ما که امروز مفتخر به لباس روحانیت شدند، اظهار داشت: پیامبر اکرم یک مکتبی را پایه گذاری کرد که این مکتب سراسر نور، معنویت، اخلاص، پاکی و طهارت است. مکتب متعالی، سازنده، تحول آفرین، انسان ساز و برترین مکاتب است.

ابزارهای ماندگاری و استمرار مکتب اسلام

وی با بیان اینکه رسول ما رسول اعظم است، اسلام ما دین اعظم است و کتاب آسمانی ما هم برترین کتاب آسمانی است، تصریح کرد: پیامبر اکرم این مکتب را با این خصوصیات پایه گذاری کرد و برای اینکه این مکتب باقی بماند و ادامه پیدا کند و سرانجام به دست فرزندش امام زمان(عج) جهانی شود ابزاری را فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: این ابزار در زمان خودش برای بشریت تمدن ساز و فرهنگ ساز بود، پیامبر اکرم بنیان گذار تمدن و فرهنگ متعالی اسلام بوده است.

اخلاص، تقوا و حکمت ابزارهای مکتب پیامبر گرامی اسلام

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این ابزار در درجه اول اخلاص بود، اخلاص برکت می دهد و راه را باز می کند، دین خالص، عبادت خالص، عمل خالص ابزار معنویت هستند؛ افزود: دومین ابزار مسئله تقوا است، هم در سیره فردی پیامبر و هم در سیره اجتماعی ایشان تقوا را می بینیم.

ابزاری که پیامبر گرامی اسلام با آن افراد جاهلی را به انسان های متعالی رساند «حکمت» بود

وی با اشاره به اینکه ابزار دیگری که این مکتب به دنبالش بود مسئله عقلانیت است که در قالب حکمت آمده است، حکمت آن دانش مبتنی بر عقل است؛ ادامه داد: امام علی(ع) در نهج البلاغه راجع به شخصیت پیامبر گرامی اسلام خطبه ای دارد، در آن خطبه اشاره می کند که پیامبر اکرم اگر موفق شد و توانست بر دل ها حکومت کند و بر جاهلیت آن روز پیروز شود به خاطر «حکمت» بود، ابزاری که پیامبر گرامی اسلام با آن افراد جاهلی را به انسان های متعالی رساند حکمت بود، موعظه و نصیحت بود. حضرت خیرخواهی و دلسوزی خود را به حد اعلی رساند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیامبر اکرم این مکتب را تاسیس کرد و این ابزار را در اختیار قرار داد، ادامه داد: امروز این مکتب متعالی به دست روحانیت و علما است؛ امروز آن ابزار در اختیار ماست، آیا ما امانت دار خوبی هستیم؟ حافظان این مکتب اصیل هستیم؟ آیا مکتب را حفظ و به دنیا معرفی کردیم؟ خدانکند این مکتب نورانی در دست ما اسیر باشد. باید آن را پرورش و معرفی کنیم.

لباس روحانیت، لباس تقوا و اخلاص است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه لباس روحانیت لباس تقوا و اخلاص است، لباس طهارت و قداست است، اظهار داشت: امروز هرکسی که این لباس را می پوشد لباس دین را پوشیده است؛ باید از این ابزار خوب استفاده کنیم و قدر آن را بدانیم.

وی با بیان اینکه امروز هم روحانیت با تقوا محبوب دل مردم است، امروز هم در میان اصناف و اقشار گوناگون جامعه روحانیت ملجاء و پناهگاه مردم است، خطاب به روحانیون تصریح کرد: عزم خود را برای خدمت کردن، دفاع از اسلام و انقلاب جزم کنید.