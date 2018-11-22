روش سنجش سلامت نوزاد/ والدین گوش به زنگ گریه فرزندشان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سماعی، روز پنج شنبه در کنگره سلامت نوزادان، در مرکز همایش های رازی، افزود: نوزاد سالم نوزادی است که خوب شیر می‌خورد، خوب گریه می‌کند، خواب و بیداری مشخصی دارد و مهم تر اینکه مادر احساس می‌کند که فرزند سالمی دارد.

رئیس کنگره سلامت نوزادان بیان کرد: وقتی کودکی با مشکل سلامت رو به رو شود، مادر متوجه خواهد شد و می‌بیند که فرزندش مانند روز قبل نیست؛ اگر قبلا رأس ساعتی از خواب بیدار می‌شد و دیگر اینطور نیست باید بررسی شود؛ نوع مدفوع و ادرار کودک هم می‌تواند نشانه‌ای از وجود بیماری در بدن کودک باشد.

گریه؛ یکی از فاکتورهای سنجش سلامت کودک

سماعی گفت: گریه یک مسئله طبیعی است و نوزاد سالم باید گریه کند، اگر او گریه نکند امری غیر طبیعی است که باید سریعا بررسی یا به پزشک مراجعه شود، گریه کودک تا حدی طبیعی و مطابق فیزیولوژی بدن او است، اما اگر از آن حد بیشتر شود امری غیر طبیعی است.

وی افزود: نوزادی که گریه نمی‌کند ممکن است تیروئید داشته باشد و باید سریعا مورد معاینه قرار گیرد، کودکانی که خواب بیش از حد دارند ممکن است دچار این مشکل باشند که پزشک با معاینات دقیق می‌تواند آن را بررسی کند.

رئیس کنگره سلامت نوزادان ادامه داد: بی‌حالی کودک هم نشان دهنده عفونت است و در صورتی که مادر متوجه بی‌حالی کودک شد باید فرزندش را نزد پزشک ببرد، به طور طبیعی کودک بعد از تولد باید کمی گریه کند.

اقدامات والدین برای داشتن فرزندی سالم

سماعی اظهار کرد: والدین باید قبل از اینکه اقدام به بارداری کنند نکات بهداشتی و توصیه‌های پزشکی را به خوبی رعایت کنند، باید قبل از ازدواج آزمایش ژنتیکی دهند و مطمئن باشند که این ازدواج باعث به وجود آمدن کودک نارس نمی‌شود و اگر بچه به دنیا آمد تحت نظر پزشک باشد.

رئیس کنگره سلامت نوزادان یادآوری کرد: والدین باید آزمایش غربالگری را به موقع انجام دهند تا متوجه شوند کودک مبتلا به بیماری‌های مادرزادی نیست، اگر ازدواج فامیلی است باید مطمئن شوند که این ازدواج باعث تولد نوزاد غیر سالم نمی‌شود، همچنین مراقبت‌های قبل‌ از بارداری و حین بارداری نیز اهمیت دارد.