به گزارش خبرنگار مهر، درپی درگذشت مادر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی فقدان مادر ایشان را به وی و خانواده معظمشان تسلیت گفت.



دراین پیام آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر طهرانچی - زید عزه

سلام علیکم.

درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت می‌گویم و از خداوند رحمان و رحیم، رحمت و مغفرت الهی برای آن‌ مرحومه و صبر و آرامش برای خانواده محترمتان مسئلت می‌کنم.