به گزارش خبرنگار مهر، درپی درگذشت مادر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی فقدان مادر ایشان را به وی و خانواده معظمشان تسلیت گفت.
دراین پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای دکتر طهرانچی - زید عزه
سلام علیکم.
درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت میگویم و از خداوند رحمان و رحیم، رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحومه و صبر و آرامش برای خانواده محترمتان مسئلت میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی فقدان مادر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، درپی درگذشت مادر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی فقدان مادر ایشان را به وی و خانواده معظمشان تسلیت گفت.
کد مطلب 4466063
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