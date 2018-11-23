آزمون ارشد و دکتری جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد

رئیس جامعة المصطفی العالمیه در حاشیه برگزاری این آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون ارشد و دکتری جامعه المصطفی العالمیه ویژه طلاب غیر ایرانی اظهار داشت: این آزمون امروز جمعه ۲ آذرماه در چندین مرکز در داخل و همچنین خارج از کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در حال برگزاری است و در طول سال نیز این آزمون در دو نوبت در اردیبهشت‌ماه و آذرماه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علی عباسی گفت: تعداد متقاضیان در مقطع کارشناسی ارشد در این آزمون ۹۸۹ نفر بود که از این تعداد ۷۹۷ نفر آقایان و ۱۹۲ نفر از خواهران در ۴۲ رشته گرایش و همچنین از ۳۹ ملیت در ۴ مرکز آزمونی در داخل کشور و همچنین سه مرکز آزمون در خارج کشور با هم رقابت کردند.

وی همچنین بیان داشت: ۴۶۴ نفر در آزمون ورودی مقطع دکترا ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۱۶ نفر از آقایان و ۴۸ نفر نیز از خواهران هستند که در ۲۴ رشته گرایش از ۲۵ میلیت هستند که در چهار مرکز آزمونی داخل کشور و همچنین دو مرکز آزمون خارج از کشور با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.