بهار پاییزی کتاب در مازندران/ حال کتاب خوش نیست

خبرگزاری مهر -گروه استان ها: عضویت نیم درصدی جمعیت ۳.۲ میلیون نفری در کتابخانه های مازندران، غربت کتاب و کتابخوانی را بیشتر هویدا می کند و نشان از آن دارد که دوست و یار مهربان بیش از هرکس دیگر در استان مهمان نواز مازندران مهجور مانده است.

تعداد کم کتابخانه ها از یکسو، محدود بودن فضا و امکانات از سوی دیگر، تاثیر رشد شتابان فضاها و رسانه های مجازی و مشکلات اقتصادی فراروی صاحبان نشر، سبب شده تا حال کتاب در مازندران ناخوش باشد. نبود مرکز بین المللی نمایشگاهی و برپایی دائمی نمایشگاه کتاب نیز از دیگر مسائلی است که کتاب و کتابخوانی را در مازندران کمرنگ کرده و سرانه مطالعه در آن به مراتب کمتر از استاندارد کشوری و جهانی است.

مشکلات ذکر شده درحالی است که برپایی نمایشگاه های موقت و محدود هفته های کتاب نیز به دلایل متعدد از جمله گرانی کتاب و بالابودن هزینه های نشر، نتوانسته مودت و دوستی بین کتاب و مازندرانی ها ایجاد کند و بیشتر بازدیدکنندگان از نمایشگاه ترجیح می دهند کتاب بنگرند تا اینکه کتاب بخرند.

گرانی کاغذ کام ناشران خارجی را شیرین کرد

محمد اسلامی نماینده یکی از انتشارات حاضر در نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران که در ساری برپا شده است، با اشاره به عرضه کتاب های مختلف در غرفه کنونی، با اشاره به مشکلات فراروی، گفت: کاغذ روز به روز گرانتر می شود و بسیاری از نویسنده های داخلی رغبتی برای چاپ کتاب ندارند.

وی با عنوان اینکه هرچه کاغذ گرانتر می شود تمایل نویسنده های خارجی برای چاپ کتاب بیشتر می شود افزود: نشر کتاب در حال حاضر به صرفه نیست و ارشاد در این حوزه باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از ناشران حمایت کند.

وی حمایت از ناشران را از ضعیف دانست و درباره نمایشگاه کتاب گفت: اگر استقبال مدارس از نمایشگاه صورت نگیرد، وضعیت خوب نخواهد بود.

کیومرث ولی زاده از انتشارات وابسته به حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نیز در گفتگوبا خبرنگار مهر اطلاع رسانی نمایشگاه را بسیار ضعیف دانست و گفت: متاسفانه اطلاع رسانی ارشاد ساری برای برپایی نمایشگاه ضعیف بوده است.

وی ادامه داد: بالا بودن هزینه چاپ و حمایت نشدن از نویسندگان و ناشران، فعالان این حوزه را با چالش های زیادی مواجه کرده است.

مهدی رستمیان نماینده انتشارات در حوزه کودک و نوجوان نیز با بیان اینکه سابقه نشر برای برخی کشورهای منطقه را داریم گفت: در حال حاضر با چالش های زیادی مواجه هستیم و افزایش قیمت مرکب و کاغذ به عنوان متغیرهای صنعت نشر تاثیرگذار هستند.

کتاب حافظه فرهنگی هر ملت محسوب می شود و این هزینه ها سبب شده تا کتاب از سبد خانواده ها کنار گذاشته شود

وی با اشاره به تحریم های اعمال شده و افزایش هزینه ها گفت: کتاب حافظه فرهنگی هر ملت محسوب می شود و این هزینه ها سبب شده تا کتاب از سبد خانواده ها کنار گذاشته شود. برای ترویج فرهنگ کتاب باید خانواده ها و دانش آموزان را به کتابخوانی ترغیب کرد، بی شک کتاب می تواند در ارتقای سطح فرهنگی جامعه موثر باشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه باید در جامعه نهادینه شود عنوان کرد: متولیان امر باید زیرساخت های مناسب اقتصادی را برای حمایت از صنعت نشر تقویت کنند.

رستمیان با عنوان اینکه سرانه مطالعه ما کمتر از سه دقیقه و با استاندارد جهانی فاصله دارد یادآور شد: فرهنگ زیربنای همه مسائل بوده و باید به آن توجه اساسی شود.

۱۱۵ کتابخانه در مازندران فعالیت دارد و ۱۱۰ هزار نفر عضو کتابخانه های مازندارن هستند و به گفته آرزو ولی پور مدیرکل کتابخانه های مازندارن، امسال ۱۱۰ هزار عضو فعال در کتابخانه های ثبت شده و ۱۰۵ هزار جلد کتاب نیز امسال امانت داده شده است.

وی شمار منابع موجود در کتابخانه های استان را یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۸۰ نسخه کتاب اعلام کرد و گفت: ۳۸ پروژه نیمه کاره کتابخانه ای در استان وجود دارد که تکمیل آن نیازمند حمایت خیران است.

ولی پور یادآور شد: از سال قبل تاکنون هشت پروژه کتابخانه ای در استان افتتاح شده و دو پروژه نیز یکماه آینده بهره برداری خواهد شد که از محل کمک های خیرین تکمیل و تجهیز شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به برنامه های اجرا شده در استان اشاره و اضافه کرد: کودکان کتاب از جمله طرح هایی است که به صورت پایلوت در استان اجرا شده است و ۶۰ کودک در این طرح تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی افزود: با کمک خیران برای کودکان کتاب حساب بانکی ایجاد شده است و ماهانه طبق حضور در کتابخانه به حساب آنان وجه واریز خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران یادآور شد: طرح مطالعه و طرح تابستان در قالب طرح کتابرانه در استان اجرا و با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی معرفی کتاب در زمینه فرهنگ انتظار و مشارکت سه هزار نفر در این طرح را از دیگر اقدامات انجام شده در استان بیان کرد و گفت:طرح چند دقیقه مطالعه در میز کتاب کتابخانه های استان نیز اجرا شده و ۵۴ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی در استان شرکت کرده اند.