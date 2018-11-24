رونمایی از تمبر یادبود استعدادهای برتر کبدی کشور در قم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح رسمی المپیاد استعدادهای برتر رشته کبدی کشور در بخش پسران شامگاه جمعه در قم برگزار و از تمبر رسمی یادبود این مسابقات با حضور مسئولان استانی و کشوری رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور سید محمدرضا هاشمی سرپرست استانداری قم، عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی، حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و جمعی از مسئولان استانی به انجام رسید سید محمد رضا هاشمی سرپرست استانداری قم به طور نمادین بر روی تمبری که به طور اختصاصی برای این مسابقات و فدراسیون کبدی طراحی و چاپ شده مهر زد.

افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور با حضور تمامی ورزشکاران شرکت کننده در سالن ورزشی نخلستان قم برگزار شد و پس از برگزاری افتتاحیه، تیم‌های حاضر در این مسابقات رقابت خود را در گروه‌های مختلف آغاز کردند.

تقدیر استاندار قم از روسای قبلی هیئت کبدی استان قم عباس استواری و ابوالفضل باقری منش در حاشیه برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزش کبدی کشور یکی دیگر از اتفاقات مراسم افتتاحیه المپیاد استعداهای برتر بود.

المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته‌های مختلف به میزبانی شهرهای گوناگون برگزار می‌شود که قم در بخش کبدی پسران و ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی میزبان این مسابقات است و قرار است این رقابت‌ها شامگاه یکشنبه به پایان برسد.

نزدیک به ۵۰۰ ورزشکار از ۲۷ استان کشور در المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور در بخش پسران در قم حاضر هستند. مسابقات بخش دختران نیز در تبریز برگزار می‌شود.