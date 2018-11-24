دوام ازدواج های دانشجویی بالا است/برپایی دوره ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد اسلامی صبح شنبه در نشست بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان مازندران، بااشاره به پایش های صورت گرفت درباره ازدواج دانشجویی اظهار داشت: در این راستا با هزار و ۶۱ دانشجو در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ تماس برقرار شد و کمتر از سه درصد از این ازدواج ها به طلاق منجر شده است.

وی با بیان اینکه قوام و پایداری زندگی زوج های دانشجویی که در دوره های آموزشی شرکت کردند بالا است افزود: ۳۰ درصد این زوج ها دارای فرزند شده اند، همچنین طبق آمار ثبت احوال و بررسی اطلاعات سه هزار دانشجو نشان می دهد که هفت درصد طلاق بین دانشجویایی که دوره های زندگی و معرفتی را طی کردند گزارش شده است.

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه پایش استانی ازدواج دانشجویی صورت نگرفته است گفت: بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی از اول آذرماه شروع می شود و تا اواخر اسفندماه ادامه دارد و دانشجویانی که تاریخ عقدشان از اول سال ۹۶ تا اول آذرماه ۹۷ است می توانند در جشنواره شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در مازندران بیش از ۱۴۰ واحد دانشگاهی فعالیت دارند تصریح کرد: همه دانشجویان استان می توانند در این طرح شرکت کنند و سال قبل بیش از ۶۲۵ زوج دانشجو برای شرکت در دوره های آموزشی به مشهد مقدس اعزام شدند و امسال پیش بینی می شود که هزار زوج شرکت کنند.

حجت الاسلام اسلامی با بیان اینکه لازم نیست برای ثبت نام هر دو زوج دانشجو باشند، اصل شناسنامه زوجین، کارت دانشجویی از جمله مدارک لازم برای ثبت نام است گفت: دانشجویان برای ثبت نام به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های تابعه یا مسئولان فرهنگی دانشگاهها مراجعه کنند.

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه پیام نور با اشاره به برنامه های شاخص دوره ازدواج دانشجویی گفت: فرصت عاشقی، سخنرانی و قرائت پیمان نامه ازدواج، برنامه آشیانه و جنگ عاشق شو، کارگاه آموزشی از تفاوت تا تفاهم از جمله برنامه های شاخص است.

وی ادامه داد: مسابقه همسرانه، عاشق شو، تقدیر از ترین ها و نخبگان قرآنی، فرهنگی، ورزشی و برنامه آینه شمعدان از دیگر برنامه های شاخص است.

حجت الاسلام اسلامی، برپایی دوره مادرانه،ایستگاه زندگی برای عمل به منویات مقام معظم رهبری، غرفه ها و محافل شبانه برای دانشجویان از دیگر برنامه ها اعلام کرد و گفت: نشاط و شادابی زوج ها از مهمترین اهداف این طرح است.

وی تصریح کرد: پیش بینی شده بیش از 15 هزار زوج دانشجو در دوره های مهارتی شرکت کنند.