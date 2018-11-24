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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

معاون سازمان فضایی ایران خبر داد؛

کاهش ۲۰ درصدی وسعت دریاچه ارومیه/ پایش ماهواره ای ۳ دریاچه دیگر

کاهش ۲۰ درصدی وسعت دریاچه ارومیه/ پایش ماهواره ای ۳ دریاچه دیگر

معاون سازمان فضایی ایران گفت: اطلاعات ماهواره ای نشان می‌دهد وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته اما نسبت به ۲سال گذشته، شاهد کاهش ۲۰ درصدی وسعت این دریاچه هستیم.

علی صادقی نائینی، معاون سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایستگاههای هواشناسی در سطح زمین، دمای هوا را مورد تحلیل دائمی قرار می دهند، اظهار داشت: سازمان فضایی ایران در کنار اطلاعات هواشناسی با تصاویر ماهواره ای دمای زمین و اتفاقات مرتبط با آن نظیر خشکسالی، حریق و گردوغبار را مورد پایش دائمی قرار می دهد.

وی درباره سنجش سطح آب دریاچه ارومیه از طریق تصاویر ماهواره ای گفت: اطلاعات نشان می دهد وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته در این بازه زمانی تغییری نداشته، اما نسبت به دو سال گذشته شاهد کاهش وسعت این دریاچه هستیم.

معاون سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برای تعیین سطح دریاچه ارومیه، مکانیزمی غیر از تصاویر ماهواره ای نداریم، افزود: چرا که باید داده ها به صورت یکپارچه گزارش شود و اطلاعات ماهواره در هر منطقه در شعاع یک کیلومتری، وضعیت را رصد کند. اما اطلاعات ایستگاه هواشناسی برای یک نقطه، اطلاعات دقیقی از دما در شعاع محدود می‌دهد.

وی گفت: سطح دریاچه ارومیه از ۴۰ سال پیش تاکنون پایش شده اما از ابتدای سال ۹۵ تاکنون هر دو هفته یکبار مساحت این دریاچه سنجیده می شود. آخرین گزارش‎ مربوط به پایان شهریورماه است که مساحت این دریاچه را حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع اعلام می کند.

صادقی نایینی با اشاره به اینکه در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ حدود ۲۰درصد وسعت دریاچه ارومیه کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: فروردین و اردیبهشت ماه بیشترین سطح و شهریور و مهرماه کمترین سطح آب در این دریاچه وجود دارد. در فصل پاییز و زمستان نیز با توجه به بارش ها، سطح آب دریاچه بیشتر می‌شود.

معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به دریافت اطلاعات ماهواره ای از وضعیت سطح آب دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان نیز گفت: در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور، در فواصل منظم این پایش انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج می شود. بررسی ها نشان می دهد که آب این سه دریاچه براساس پایش های ماهواره ای از سال گذشته به طور کامل خشک شده است.

کد مطلب 4466729

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