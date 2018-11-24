گردنه های پیچ بن و سپارده در استان قزوین مسدود است

افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر از بسته شدن گردنه های پیچ بن واقع در محور روستایی قزوین، الموت به تنکابن و گردنه سپارده در محور قزوین، الموت به کلاچای خبر داد.

وی افزود: این گردنه ها از مناطق مرتفع و برفگیر استان قزوین هستند که با هدف حفظ ایمنی تردد کنندگان مطابق سالهای گذشته از امروز تا اطلاع ثانوی توسط عوامل راهداری بسته می شود.

پیرنون بیان کرد: گردنه پیچ بن با ارتفاع ۳۳۰۰ متر و همچنین گردنه سپارده با ارتفاع ۲۸۰۰ متر از سطح دریا از مرتفع ترین گردنه های استان قزوین به شمار می روند که در فصل سرد سال دارای بارش های سنگین برف و همچنین پدیده کولاک دائمی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: با بسیج همه امکانات راهداری آماده اجرای طرح زمستانی و ارائه خدمت به رانندگان و مسافران هستیم و با همکاری مردم امیدواریم فصل بدون حادثه ای را در جاده های استان سپری کنیم.