«دهشت و نکبت رایش سوم» را نقد کنید/ هفت تابلو از طنز تلخ تاریخی

داریوش مودبیان کارگردان و مدرس تئاتر درباره اجرای نمایش «دهشت و نکبت رایش سوم» که از ۲۸ آبان ماه در خانه موزه انتظامی به صحنه رفته است به خبرنگار مهر گفت: نمایش «هفت تابلو از طنز تلخ تاریخی: دهشت و نکبت رایش سوم» نوشته برتولت برشت است که خود من آن را ترجمه کرده ام و توسط گروه تئاتر مردم روی صحنه رفته است.

وی ادامه داد: بازیگران این نمایش از هنرجویان من هستند که چهار سال است با آنها کار می کنم. ما گروهی وابسته به خانه موزه انتظامی هستیم و هرماه روخوانی نمایشنامه های مختلف را داریم و هر ۶ ماه یکبار نیز یک اثر نمایشی را به صحنه می بریم که برای ۶ ماه دوم سال ۹۷ نمایش «هفت تابلو از طنز تلخ تاریخی: دهشت و نکبت رایش سوم» برای اجرا آماده شد. البته نمایشنامه برشت مشتمل بر ۲۴ تابلو است که همگی مستقل از هم هستند و برشت آنها را بین سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ بر اساس زندگی جاری مردم آلمان تحت حکومت رایش سوم در دانمارک نوشته است. برشت در این کتاب در ۲۴ قسمت به ۲۴ جنبه مختلف حکومت نازی می پردازد.

این بازیگر تئاتر با اعلام اینکه این اثر هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است و تنها یکبار به صورت بخش بخش و در ۲ شب متوالی به صحنه رفته است، بیان کرد: پس از مطالعه متن و خواندن دیگر آثار برشت و برگزاری یک کارگاه آموزشی درباره این نویسنده، ۷ تابلو از این نمایشنامه را برای اجرا انتخاب کردیم؛ ۷ تابلویی که مناسب سلیقه و نگاه ما باشد.

مودبیان درباره رویکردی که به متن برشت داشته است، بیان کرد: در صحنه پردازی، نورپردازی، اجرای سرودها و بازی بازیگران نگاه منسجم برشت رعایت شده است همچنین تلاش کردم با توجه به مرور یادداشت های روزانه و دیگر نوشته های برشت به یک شناخت زیربنایی از این متن برسم.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: علاقه مندم این اجرا از جانب منتقدان نقد شود تا ما از کم و کیف کار و مطلع شویم و نظرات کارشناسانه را در اجراهای دیگر گروه به کار بگیریم. سالن تئاتر خانه موزه انتظامی بیشتر از ۸۳ نفر گنجایش ندارد و از نظر مکانی نیز در محله ای پررفت و آمد و بدون جای پارک واقع شده است بنابراین نیازمند است که با برنامه ریزی های منسجم تر و تبلیغات در محل، بیشتر به مردم معرفی شود. در این زمینه شهرداری تهران نیز باید برای تبلیغات سالن کمک کند.

سارا ابراهیمی، علیرضا اخوان، سحر اسکندری، سعید پارسا، علی دشتی، هستی رزازچیان، محمد سلطانی، آرین صفایی، هومن صفایی، مهرناز عباسی، نگار نیکنامی و داریوش مودبیان بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۳۰ آذر ماه هر روز ساعت ۲۰ در خانه موزه انتظامی به صحنه می ورد.