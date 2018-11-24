پدر شهیدان «رفیعی» آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید، سلطانعلی رفیعی پدر شهیدان «غلامرضا و نصرالله رفیعی» براثر بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع و به فرزندان شهیدش پیوست.
پیکر مرحوم سلطانعلی رفیعی پدر شهیدان «نصرالله و غلامرضا رفیعی» ساعت ۱۴ امروز سوم آذرماه با حضور خانوادههای شهدا، جانبازان و مردم شهیدپرور استان زنجان در مزار پایین زنجان تشییع و به خاک سپرده میشود.
مراسم شام غریبان پدر شهیدان رفیعی روز شنبه سوم آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام محمدباقر (ع)، مراسم ترحیم روز یکشنبه چهارم آذرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ و مراسم شب هفت این مرحوم نیز روز پنج شنبه هشتم آذرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد امام محمدباقر (ع) برگزار میشود.
لازم به ذکر است شهید غلامرضا رفیعی در سال ۱۳۳۷ و در روستای پایایی زنجان دیده به جهان گشود و با آغاز جنگ تحمیلی بهعنوان بسیجی به مناطق عملیاتی اعزام شد.
وی در ۲۳ مرداد سال ۱۳۶۶ در عملیات نصر ۷ و در منطقه ابوالفتح عراق براثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید نصرالله رفیعی نیز در سال ۱۳۴۳ در روستای پایایی زنجان متولد و همچون برادر شهیدش با آغاز جنگ تحمیلی بهفرمان امام راحل لبیک گفته و بهعنوان بسیجی به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شد.
وی در سوم خردادماه سال ۱۳۶۱ به علت اصابت ترکش در عملیات بیتالمقدس در خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
استاندار زنجان با انتشار پیامی درگذشت پدر شهیدان غلامرضا و نصرالله رفیعی را تسلیت گفت.
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