بیرجند خوابگاه استاندارد برای میزبانی مسابقات ورزشی کشوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری صبح شنبه در جلسه شورای شهر بیرجند اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته تعداد مربیان کشتی خراسان جنوبی از ۱۷ مربی به ۳۰ مربی افزایش داشته است.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد داوران کشتی خراسان جنوبی نیز از پنج داور کشتی به ۲۳ دارور افزایش یافته و مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نیز در طول این مدت در استان برگزار شده است.

سروری با بیان این نکته که کشتی بانوان نیز در خراسان جنوبی راه اندازی شده است، ادامه داد: یک بانوی کشتی گیر خراسان جنوبی نیز توانسته رتبه هشتم کشوری را کسب کند.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته خراسان جنوبی میزبانی سه مسابقه کشتی کشور از جمله کشتی آزاد خردسالان و کشتی شرق برگزار شده و در آخر هفته نیز میزبان مسابقات کشتی فرنگی نونهالان خواهیم بود.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: در دی ماه نیز میزبان مسابقات کشتی قهرمانی کشوری نوجوانان خواهیم بود.

سروری اظهار کرد: البته برای برگزاری مسابقات کشوری و ملی مشکلات عدیده ای در شهرستان بیرجند وجود دارد که از آن جمله می توان به نبود یک خوابگاه استاندارد اشاره کرد.

وی یادآور شد: از شورای شهر تقاضای مطالبه گری برای رفع این کاستی را داریم.