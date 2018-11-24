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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی:

بیرجند خوابگاه استاندارد برای میزبانی مسابقات ورزشی کشوری ندارد

بیرجند خوابگاه استاندارد برای میزبانی مسابقات ورزشی کشوری ندارد

بیرجند- رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: بیرجند خوابگاه استاندارد برای میزبانی مسابقات ورزشی کشوری ندارد که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری صبح شنبه در جلسه شورای شهر بیرجند اظهار کرد:  طی یک سال و نیم گذشته تعداد مربیان کشتی خراسان جنوبی از ۱۷ مربی به ۳۰ مربی افزایش داشته است.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی بیان کرد:  تعداد داوران کشتی خراسان جنوبی نیز از پنج داور کشتی به ۲۳ دارور افزایش یافته و مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نیز در طول این مدت در استان برگزار شده است.

سروری با بیان این نکته که کشتی بانوان نیز در خراسان جنوبی راه اندازی شده است، ادامه داد: یک بانوی کشتی گیر خراسان جنوبی نیز توانسته رتبه هشتم کشوری را کسب کند.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته خراسان جنوبی میزبانی سه مسابقه کشتی کشور از جمله کشتی آزاد  خردسالان و کشتی شرق برگزار شده و در آخر هفته نیز میزبان مسابقات کشتی فرنگی نونهالان خواهیم بود.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: در دی ماه نیز میزبان مسابقات کشتی قهرمانی کشوری نوجوانان خواهیم بود.

سروری اظهار کرد: البته برای برگزاری مسابقات کشوری و ملی مشکلات عدیده ای در شهرستان بیرجند وجود دارد که از آن جمله می توان به نبود یک خوابگاه استاندارد اشاره کرد.

وی یادآور شد: از شورای شهر تقاضای مطالبه گری برای رفع این کاستی را داریم.

کد مطلب 4466841

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