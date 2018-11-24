فراخوان پانزدهمین «جشنواره پژوهش فرهنگی سال» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران داخلی و خارجی، تا پایان آذر ۱۳۹۷ فرصت دارند تا آثار پژوهشی خود را در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

براساس این فراخوان، ارتقای «فرهنگ پژوهش» و شناسایی و معرفی آثار برتر پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات از اهداف جشنواره پژوهش فرهنگی سال است.

متن فراخوان پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال به این شرح است:

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف ارتقای «فرهنگ پژوهش» و شناسایی و معرفی آثار برتر پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات، «پانزدهمین جشنوارة پژوهش‌ فرهنگی سال» را برگزار و از پژوهشگران برتر حوزه فرهنگ و هنر تقدیر می‌نماید.

از مراکز علمی و پژوهشی، پژوهش‌گران و صاحب‌نظران داخلی و خارجی دعوت می‌شود چنانچه پژوهشی در یکی از محورهای فراخوان در فاصله زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ انجام داده‌اند، یک نسخة آن‌را به دبیرخانة پژوهش فرهنگی سال ارسال کنند. آثار پژوهشی می‌توانند در قالب طرح‌پژوهشی، پایان‌نامه(کارشناسی ارشد و دکتری) و کتاب (برگرفته از طرح پژوهشی) باشند.

محورهای اصلی جشنواره:

مطالعات دین، آئین‌ها و مناسک

ابعاد اجتماعی فرهنگ و دین

مطالعات انتقادی فرهنگ

مطالعات هنری

سیاستگذاری فرهنگی

مطالعات رسانه

صنایع فرهنگی و رسانه‌ای

ابعاد فرهنگی مطالعات ادبی و زبان

ابعاد فرهنگی مطالعات علم و آموزش و پرورش

ابعاد فرهنگی مسائل زنان و جوانان

مهلت ارسال ‌آثار برای شرکت در این جشنواره، حداکثر تا پایان آذر ۱۳۹۷ است و زمان برگزاری جشنواره بهمن‌ماه سال‌جاری است.

نشانی دبیرخانه جشنواره:

تهران، پایین‌تر از میدان ولی‌عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ۹، کدپستی ۱۴۱۶۷۸۳۸۴۱؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

مدیریت ارتباطات پژوهشی؛ دبیرخانه جشنواره؛ تلفن: ۸۸۹۱۹۱۷۶ـ دورنگار ۸۸۸۹۳۰۷۶

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