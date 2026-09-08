به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به ستایش مهربانی و دوست‌داشتن دیگران می‌پردازد سال‌ها پیش از سوی نشر همگام با کودکان و نوجوانان منتشر شده بود، انتشاراتی که این نویسنده آن را برپا کرد اما پس از چندین سال فعالیت در حوزه نشر و پژوهش به فعالیتش ادامه نداد.

نادر ابراهیمی نویسنده، فیلم‌ساز، ترانه‌سرا، مترجم، و روزنامه‌نگار صاحب‌نام روز ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ در سن ۷۲ سالگی دارفانی را وداع گفت درحالی که کارنامه‌ای پربار شامل بر نگارش بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب و انتشار دیگر آثار سینمایی و ادبی از او برجای مانده است.

کانون پرورش فکری در سال‌های حیات این نویسنده شهیر کتاب‌هایی هم‌چون «عبدالرزاق پهلوان»، «پهلوان پهلوانان»، «کلاغ‌ها»، «بزی که گم شد» و «قصه گل‌های قالی» به قلم او در سال‌های مختلف منتشر کرد و در سال ١۴٠٢ - یعنی ١۵ سال پس از درگذشتش - نیز شش اثر دیگر او را به کودکان و نوجوانان ایرانی عرضه کرد.

اکنون در هجدهمین سالگرد درگذشت این نویسنده، کتاب دیگر او با عنوان «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟» برای گروه سنی بالای ٧ سال با تصویرگری محمدحسین تهرانی این بار از سوی کانون منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«...قلب مهمان خانه نیست که آدم‌ها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب لانه‌ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد. قلب، راستش، نمی‌دانم چیست؛ اما این را می‌دانم که فقط جای آدم‌های خیلی خیلی خوب است، برای همیشه...»

این کتاب که در سال ١٣٧٢ دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگران کتاب کودک را دریافت کرده بود، اکنون در ٢۴ صفحه رنگی و با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات کانون منتشر شده است.

یادآوری می‌شود کتاب‌های «قصه‌ دو کبوتر»، «قصه‌ زندگی یک برگ»، «پنجره‌های دنیای کوچک من»، «ما ارمنی‌های این آب و خاکیم»، «یک گوشه‌ ساکت جنگل» و «این باغ بزرگ باور نکردنی» عنوان شش کتاب دیگر زنده‌یاد نادر ابراهیمی است که بهمن سال ١۴٠٢ از سوی کانون منتشر شد.