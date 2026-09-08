۸ کیلوگرم مواد مخدر و سلاح از خودروی لوکس در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه نگهداری و توزیع مواد مخدر در سطح شهر اصفهان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۸ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی ، متهم را سوار بر یک دستگاه خودروی لوکس رویت و در یک عملیات ضربتی نسبت به متوقف کردن خودرو و دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو ۸ کیلو ۴۰ گرم تریاک، ۲۲ گرم حشیش ، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۲ فشنگ ، تعدادی سلاح سرد و آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد ،گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک مرتبط با خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و سایر جرائم، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.