به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات بخش رودخانه شهرستان رودان ظهر سهشنبه با حضور محمد محسنی فرماندار این شهرستان بخشدار، مدیران دستگاههای اجرایی و دهیاران بخش رودخانه برگزار شد. در این جلسه مسائل و مطالبات روستاییان در حوزههای آب برق آسفالت معابر و مسکن به صورت بیواسطه و شفاف مطرح و بررسی شد.
حضور میدانی مدیران در روستاها ضروری است
محمد محسنی فرماندار رودان در این جلسه با اشاره به جایگاه خطیر دهیاران اظهار داشت: دهیاران نمایندگان اجرایی نظام در سطح روستاها هستند و همه ما برای یک هدف مشترک یعنی جلب رضایت مردم تلاش میکنیم. زمانی کار ما اصولی انجام شده است که رضایت شهروندان و روستاییان را به همراه داشته باشد.
وی با انتقاد از رویکردهای پشت میزنشینی تصریح کرد: مدیر باید از پشت میز بلند شود و میدانی عمل کند. همه مدیران دستگاههای اجرایی موظفند برای حل مشکلات مردم، از نزدیک و به صورت چهره به چهره در روستاها حضور پیدا کنند.
معرفی رودان به کشور و جهان با تکیه بر ظرفیتهای گردشگری
فرماندار رودان در ادامه از دهیاران خواست تا برای روستاهای تحت مدیریت خود برنامه ریزی مدونی داشته باشند و گفت: دهیاران باید از ظرفیتها استعدادها و جاذبههای گردشگری روستاهای خود به نحو احسن استفاده کنند تا از این طریق رودان را به کشور و حتی فراتر از آن معرفی کنیم.
محسنی همچنین بر لزوم رعایت سلسله مراتب اداری در پیگیری امور تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم مشکلات روی هم انباشته شوند هدف ما این است که کمترین چالش را در سطح روستاها داشته باشیم. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی به تنهایی قادر به حل تمام مشکلات نیستند و تمامی مدیران بخشداران و دهیاران باید در حوزه ماموریتی خود با یکدیگر همکاری و همافزایی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه راه اشاره کرد و یادآور شد: اقدامات خوبی در بخش رودخانه انجام شده است و پروژههای این حوزه همچنان در مسیر تحول قرار دارند.
مطالبهگری شفاف دهیاران و پاسخگویی مدیران
در این نشست دهیاران بخش رودخانه به نمایندگی از اهالی مشکلات روستاهای خود را به صورت شفاف و مستقیم با فرماندار و مدیران دستگاهها مطرح کردند که بخش عمدهای از مطالبات بررسی شده و در دستور کار قرار گرفت یا وارد فاز پیگیری شد.
سعید میری رئیس بنیاد مسکن شهرستان رودان نیز در این جلسه با اشاره به اعتبارات جدید تخصیصیافته برای پروژههای بخش رودخانه نوید همکاری همهجانبه با دهیاران را داد و اعلام کرد: تمامی روستاها طبق لیست بندی مشخص و با هماهنگی پیمانکاران در نوبت اجرای پروژههای عمرانی قرار گرفتهاند.
همچنین حسین شاکری رئیس اداره آبفا شهرستان رودان ضمن تشریح اقدامات انجامشده در بخش رودخانه از همکاری مستمر دهیاران تقدیر کرد و از آنها خواست در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب شرب در بین اهالی روستاها پیشگام باشند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات مطروحه از سوی دهیاران در حوزه آب نیز در دستور کار فوری این اداره قرار گرفته است.
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