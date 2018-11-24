ارتش سوریه یورش های تروریستها در حومه حماه را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند که ارتش سوریه به یورش های تروریستهای در حومه شمالی حماه واکنش نشان داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانیده است.

بر اساس این گزارش؛ گروه های تروریستی موسوم به «حراس الدین » تحت فرماندهی گروهگ تکفیری «جبهه النصره» شهر صوران در حومه حماه را هدف حملات خود قرار دادند که نیروهای ارتش سوریه به این حملات پاسخ دادند و علاوه بر هلاکت شماری از تروریستها تجهیزات و راکت اندازهای تروریستها را منهدم کردند.

این منابع همچنین بیان کردند: ارتش سوریه تحرکات تروریستها جبهه النصره در اطراف شهرک اللطامنه برای حمله به مواضع ارتش سوریه در اطراف شهرک حلفایا در حمه شمالی حماه را دفع کردند که در جریان این حملات شماری از تروریستهای جبهه النصره به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.