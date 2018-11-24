اعضای هیات‌ رئیسه فراکسیون «فضانوردی» انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات رئیسه فراکسیون هوافضا و فضانوردی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد نماینده زرتشتیان به عنوان «رئیس» و سیدجواد ساداتی نژاد نماینده کاشان و آران و بیدگل به عنوان «نایب رئیس اول» و قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت به عنوان «نایب رئیس دوم» انتخاب شدند.

همچنین محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد و دوره به عنوان منشی اول، ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار به عنوان منشی دوم و کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.