دستورالعمل پهپادهای غیرنظامی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به گسترش کاربری پهپادها و چالش های ناشی از خلأ غیرنظامی، کارگروه پهپاد غیرنظامی دستورالعملی تهیه کرده و به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسانده است.

هدف از تدوین این سند، ایجاد یکپارچگی برای پذیرش پهپاد و عملیات پرواز ایمن این نوع از وسایل پرنده و توسعه زیرساخت ها برای طراحی و ساخت این نوع وسایل پرنده در کشور است.

این شیوه نامه با هدف تحقق اهدافی چون «نظارت بر فعالیت پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظامی»، «توسعه زیرساخت های مناسب برای استفاده از مزایای بکارگیری پهپادهای غیرنظامی»، «ارتقاء ایمنی کلیه پروازها در فضای کشور»، ساماندهی عملیات پرواز پهپادهای غیرنظامی به منظور پیشگیری از بروز سوانح احتمالی و ایجاد مخاطرات امنیتی» و «ایجاد بانک اطلاعاتی پهپادهای غیرنظامی در کشور» اجرایی می شود.

دامنه کاربرد این شیوه نامه در خصوص فعالیت پهپادها برای پهپادهای عمومی، آموزشی، تفریحی و سرگرمی و خدماتی اجرایی می شود.

این پهپادها در حوزه های مختلفی چون «پایش عبور و مرور زمینی و دریایی»، «مقابله با آتش سوزی»، «تجسس، نجات و امدادرسانی»، «پایش شرایط جوی و آب و هوا»، «پایش اقدامات مرتبط با بلایای طبیعی زلزله، سیل، آتش سوزی، طوفان و غیره»، «حفاظت از محیط زیست»، «خدمات کشاورزی»، «زمین شناسی و اکتشاف معدن»، « فیلمبرداری، عکسبرداری و نقشه برداری»، «پایش خطوط آب و برق و گاز»، فعالیت های علمی و تحقیقاتی»، « حمل بار و پست» و « دیگر خدمات تفریحی،گردشگری، ورزشی مورد تایید سازمان تحقیقاتی» کاربرد دارد.

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی است.