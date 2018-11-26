سنگ نورد خراسان شمالی صاحب مدال نقره شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسمین رضا پور، نماینده خراسان شمالی در المپیاد برتر کشور در ماده بولدرینگ گروه اول ۱۲ و ۱۳ سال توانست نایب قهرمان شود و پس از نماینده کرمان به عنوان دومی بسنده کند.

رضا پور از ۶ سالگی فعالیت در این رشته ورزشی را آغاز کرده و عناوین کشوری متعددی در کارنامه خود دارد.

وی پس از امتحان رشته های ورزشی متنوع به سنگ نوردی گرایش پیدا می کند و هم اکنون ۷ سال است که توانسته مستمر به این ورزش بپردازد.

رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای کسب عنوان خرااسن شمالی نیاز به دیواره سرعت دارد و در غیر این صورت در سال های آتی تیم استان نتیجه مطلوبی در مسابقات کسب نخواهد کرد.

وی سنگ نوردی در سالن را رشته کم خطری معرفی می کند که به نسبت طبیعت خطر آفرین و هزینه بر است.

وی با بیان اینکه سنگ نوردی سالن کم هزینه و کم خطر است، مطرح کرد: این ورزش می تواند انرژی را تخلیه کند و تنها یک جفت کتانی و کیسه پودر می توان تا ساعت ها به سنگ نوردی پرداخت.

گفتنی است، رقابت‌های سنگ‌نوردی بخش بانوان از یک آذر ماه جاری اغاز و به مدت روز ادامه داشت.