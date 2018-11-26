سرگذشت «جمشید» در رمان مصور آخرین داستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمان مصور آخرین داستان «جمشید غروب۲» به نویسندگی اشکان رهگذر، طراحی فرید سپهر، ویرایش متن زهرا نجفی، توسط نشر استودیو هورخش چاپ و منتشر شده است.
در مقدمه این رمان مصور آمده است: «جمشید به اراده یزدان کمر به ساخت ابرشهر جمکرد میبندد تا زندگی را از گزند دیوسرما (ملکوس) حفظ کند. اما گرفتار طمع برادر خود (سپیتور) میشود و در کارزار شکار دیوان به اعماق زمین سقوط میکند. بعد از بیهوشی طولای او (اژگهن)، پادشاه دیوان تنبلی را ملاقات میکند و از او میخواهد تا در به پایان رساندن ساخت دیوارهای جمکرد به او کمک کند، اما اژگهن از جمشید به خاطر شکار دیوان و همنژادانش عصبانی است بنابراین از کمک به جمشید سر باز میزند. جمشید تنها به جمکرد بازمیگردد و شهر را خفته در سرما، قحطی و نحسی میبیند. جمشید بار دیگر چشم به یاری یزدان میدوزد و یکتنه مقابل سپاه ملکوس قدعلم میکند. بهخواست یزدان سپاه دیوان اژگهن و مردم به کمک جمشید آمده و سپاه ملوکس را از شهر بیرون میرانند. بعد از آن، جمشید به کمک دیوان و مردمش ظفرمندانه کار ساخت دیوارهای جمکرد را به پایان میرساند و بر تخت خود تکیه میزند.»
در جلد اول «جمشید طلوع» خواندیم که جمشید برای تسلط بر هستی تصمیم میگیرد تا با متحد ساختن سپاه مرداس به جنگ دیوان برود و هستی را از وجود آنان بزداید.
کتاب حاضر، جمشید غروب ۲، کتاب پایانی این سری رمانهای گرافیکی است که در ادامه به ابتدای انیمیشن سینمایی آخرین داستان پیوند میخورد و سرگذشت جمشید را رقم میزند. نویسنده در بافت داستانی با نظر به شاهنامه و مابقی متون کهنی که در آنها جمشید سخن به میان آمده، تغییراتی را به فراخور خط داستانی ایجاد کرده است. این تغییرات به جهت افزایش جذابیتهای داستانی در رسانه رمانهای گرافیکی ایجاد و بخش عمدهای از آن در جهان انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» تنیده شده است.
در رابطه با سبک تصویرسازی رمان گرافیکی جمشید غروب ۲ و تفاوت آن با جلد پیشین باید اشاره کرد که این تفاوتها بخشی از ایده اجرایی این سری رمانها بوده است. در واقع با توجه به روند داستانی در هر جلد قصد شده تا با سبک بصری متفاوت و همکاری با هنرمندان متنوع، فضایی را با توجه به محتوا و روند داستان ایجاد کنیم که در نوع خود منحصر به فرد باشد.
رمان مصور آخرین داستان «جمشید غروب۲» به نویسندگی اشکان رهگذر، طراحی فرید سپهر، ویرایش متن زهرا نجفی، توسط نشر استودیو هورخش چاپ و منتشر شده است.
نظر شما