به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «وحدت امت اسلامی و چالش‌های جهانی» با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و اجرای برنامه هنری دانشجویان دانشگاه آغاز شد و در ادامه ایمان، رییس دانشگاه مولانا ملک حسن‌الدین، با بیان سخنانی ضمن برشمردن سیرت و تعلیمات پیامبر اسلام(ص) به اهمیت سالروز میلاد آن حضرت پرداخت.

وی گفت: پیامبر(ص) برای ما و بشریت بزرگ‌ترین الگو و سرمشق زندگی است و اگر بخواهیم زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه‌ای داشته باشیم، باید از رفتارها، کردار و گفتار ایشان پیروی کنیم.

سخنران بعدی مهرداد رخشنده، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی بود که طی آن گفت: امروز ما مسلمانان مفتخریم که پیرو پیامبری هستیم که رحمت للعالمین، و تکمیل‌کننده ادیان الهی است. پیام ایشان بر مبنای محبت، صلح، آرامش و آزادگی همه مردم جهان است. پیامبری که به ما آموخته است که؛ هر آنچه را برخود می پسندید برای دیگران و همسایگان خود بپسندید.

رخشنده در ادامه درباره ویژگی‌های اخلاقی دین اسلام گفت: اسلام دینی است که به ما آموخته؛ حق و حقوق دیگران را حفظ کنیم. اسلام سرشار از آموزه‌هایی است که درس انسانیت می‌دهد. از طرفی دشمنان اسلام این واقعیت‌ها و آموزه‌ها را بیش از ما مطالعه و بررسی و درک کرده‌اند و به اهمیت و جایگاه کلیدی آن پی برده‌اند و به همین دلیل است که شاهد دسیسه‌های آنان در برهم زدن وحدت بین مسلمین، همدلی، آرامش و صلح در جوامع اسلامی با ایجاد تفرقه، رواج افراط‌گرایی و اختلاف هستیم تا چهره معصوم، مهربان و آرام اسلام را در جهان مخدوش کنند.

وی تأکید کرد: اینجاست که ضرورت تلاش در دستیابی به وحدت اسلامی مشخص می‌شود و می‌بایست مسلمانان هوشمندانه عمل کنند و با آموزه‌های واقعی اسلام بیشتر آشنا شوند تا همه جهان در زیر پرچم عدل الهی در آرامش و صلح در کنار هم زندگی کنند.

در پایان دانشجویان حاضر در نشست سؤالات متعددی را در ارتباط با موضوع و اوضاع منطقه و راه‌های پیشگیری از تفرقه را بیان کردند که رایزن فرهنگی ایران در اندونزی به آنها پاسخ داد.