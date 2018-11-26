پیشنهاد خلق پول مشترک یا دوجانبه میان کشورهای مسلمان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون نقش جمعیت‌های تقریب نهاد در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت با حمایت از آرمان فلسطین، یکشنبه چهارم آذر در حاشیه سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس این کمیسیون در سخنانی اظهار کرد: امروز در دوره ای زندگی می کنیم که نقش دولت ها رو به افول و نقش تشکل های مردم نهاد رو به رشد است چرا که انسان ها هستند که با به میدان آمدن، سرنوشت خود را رقم می زنند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: مجمع تقریب از همین حرکت نو که در جهان پدید آمد، استفاده کرده و تا کنون ۱۴ جمعیت از جمله اندیشمندان دانشگاهی، نویسندگان، هنرمندان، شعرا، ایثارگران، خانواده قربانیان ترور، فعلان سیاسی و اقتصادی، مهندسان، پزشکان و... راه اندازی شده است؛ این جمعیت ها می توانند نقش بسیار مهمی را در ایجاد وحدت ایفا کنند و موجب تقریب مسلمان و مذاهب اسلامی شوند.

رییس کمسیون نقش جمعیت های تقریب نهاد در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت با حمایت از آرمان فلسطین گفت: همگان دیدیم که دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان داعش را به وجود آوردند تا مسلمان را به جان مسلمان بیندازند.

رییس کمیسیون نقش جمعیت های تقریب نهاد، گفت: اکنون هم می بینیم که با وابسته کردن بعضی از کشورها و دلتمردان آنان بنا را بر دمیدن در این تفرقه گذاشته اند.

مصباحی مقدم بیان کرد: باید افراد شرکت کننده در این همایش همت خود را به کار گیرند تا در کشور خودشان جمعیت مورد نظر را تشکیل دهند و سپس آن را تقویت کنند.

رئیس کمیسیون نقش جمعیت های تقریب نهاد با اشاره به اقتصاد جهان اسلام اظهار کرد: منابع و نیروی انسانی بسیار خوبی در اختیار کشورهای اسلامی است و جمهوری اسلامی بعد از وقوع انقلاب اسلامی تا کنون به فناوری های بسیار پیشرفته ای دست یافته است و آمادگی این را دارد تا دستاوردهایش را با سایر ملت های مسلمان به اشتراک بگذارد.

وی گفت: ما باید جهان اسلام را از نظر سیاسی و اقتصادی و ... یکپارچه کنیم و پول مشترک داشته باشیم، چرا باید همچنان از پولهای خارجی به ویژه دلار استفاده کنیم؟! آمریکا دشمن شماره یک جهان اسلام است.

مصباحی مقدم اظهار کرد: اگر ملت ها دلار را رد کنند و پول مشترک و یا دوجانبه داشته باشند، دلار قدرت خود را از دست می دهد.

شیعه و سنی با هم برادرند

شیخ آصف محسنی رهبر شیعیان افغانستان گفت: شیعه و سنی با هم برادرند و در هیچکدام از احادیث اهل سنت نیامده است که شیعه به دوزخ می رود.

شیخ آصف محسنی با اشاره به راه اندازی شوراهای اخوت در افغانستان، افزود: این شوراها فعالیت های بسیار خوبی دارد اما دشمنان قصد ایجاد تفرقه در این شوراها را داشتند که ما در برابر آنان ایستادگی کردیم.

برخی کشورهای مسلمان به عنوان مزدوران غرب کار می کنند



ماجد سلیمان از عراق نیز اظهار کرد: باید در زمینه های گسترش دفاع از قدس شریف تلاش کنیم چرا که ما امت واحدی هستیم.

وی یا اشاره به ضرورت حرکت برای آزادی قدس، تاکید کرد: ما خواستار آزادی قدس هستیم و باید به متجاوزان بگوییم که ما روی یک محور وحدت داریم و تفرقه ای وجود ندارد.

سلیمان ادامه داد: متاسفانه برخی کشورهای اسلامی به عنوان مزدوران غرب کار می کنند و لازم است که در برابر احزاب سیاسی منحرف بایستیم.

مولوی سلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری هم با تاکید بر اینکه خوی تفرقه افکنی هدف بزرگ دشمنان است، گفت: اگر امت اسلامی وحدت نداشته باشد، نمی تواند از مزایای وحدت کلمه بهره ببرد.

وی افزود: دشمنان نقشه هایی طراحی کرده اند تا امت اسلامی را رودرروی یکدیگر قرار دهند و باید هوشیار باشیم.

آماده‌ایم تجربه وحدت‌محور مردم لبنان را به سایر مسلمانان منتقل کنیم

شیخ محمد از کشور لبنان اظهار کرد: در سال ۱۹۸۲ با یاری امام خمینی(ره) توانستیم در جنگ لبنان و اسراییل مقاومت کنیم.

وی ادامه داد: ما آماده ایم تا تجربه وحدت محور مردم لبنان را به سایر ملت های مسلمان هم منتقل کنیم.

شیخ محمد تاکید کرد: راه مقاومت و وحدت ادامه دارد و باید الگوی وحدت واقعی را در نسل های آینده هم پرورش دهیم چنانچه ما در لبنان در این مسیر گام برمی داریم.

برپایی دادگاهی برای محاکمه خائنان به مسلمانان

فیصل مصطفی نماینده کشور الجزایر گفت: عربستان دانشگاهی تاسیس کرد که تمام داعشی ها از آن فارغ التحصیل شدند.

وی ادامه داد: آرمان فلسطین از لحاظ دینی برای ما مقدس است و دفاع از آن خط مشی ایمانی است.

نماینده کشور الجزایر با اشاره به اینکه دشمنان جنگی ویرانگر علیه سوریه٬ یمن و جمهوری اسلامی آغاز کرده اند، گفت: باید ملت های مسلمان را بیدار کنیم تا همه آنها حقایق را بدانند.

مصطفی در پایان خواستار برپایی دادگاهی برای محاکمه کسانی شد که به مسلمانان خیانت کرده و می کنند.